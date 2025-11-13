WS連覇後にベッツ自宅でパーティー

米大リーグのドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）を制し、2年連続世界一に輝いた。ムーキー・ベッツ内野手の豪邸で開かれた祝賀パーティーには多くの選手が参加し、アクティビティを楽しんだ。そんな中、選手たちにボウリングを熱血指導した意外な人物が判明し、日本人ファンからも驚きの声が集まっている。

3日（日本時間4日）、ロサンゼルスで優勝パレードを終えた夜にベッツの邸宅で開催されたパーティーには、佐々木朗希投手をはじめ多くの選手が参加した。ベッツが自身のTikTokに公開した動画では、邸宅内にあるボウリング場でジャック・ドレイヤー投手やアンディ・パヘス外野手らと共に、ベッツの母であるダイアナ・コリンズさんがボウリングに興じる姿が写っている。

動画では、60歳のダイアナさんが15ポンド球を使用していることを明かし、驚く選手たちの姿や、パヘスにボールの持ち方や狙いなどを丁寧に指導するシーンが収められている。ベッツの母が見せた思わぬ姿にネット上の日本人ファンも反響を寄せている。

「運動神経は母親からって言うもんね」

「15ポンドとはまたパワフル」

「この母にして、Mookie有り 素敵な親子」

「自宅にボウリング場 ドーム球場もあったりして」

「お変わりなくタフなベッツママ」

「ベッツ選手の自宅ボウリング場だって！有るのは知ってたけど凄すぎ！」

「ムーキー・ベッツのボーリングの腕前は母親譲りだったんだ」

「ベッツのお母様、良い人そう さすが、ベッツママ」

ベッツ自身も、何度もパーフェクトを叩き出すなど、ボウリングでプロ並みの腕前を持つが、ダイアナさん譲りの才能だったようだ。



