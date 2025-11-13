いとうあさこ、飲食店の“QRコード注文”に不満「どれにしよう？って選びたいのに」
タレントのいとうあさこが12日放送の『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系／毎週水曜21時）に出演。飲食店で増えている“QRコード注文”に不満を漏らした。
【写真】いとうあさこ、好奇心とエネルギー旺盛な50代
この日のテーマは「スマホ依存＆スマホ音痴な女」をテーマにトークを展開。“スマホ音痴”のいとうは、飲食店で最近、“QRコード注文”が増えていることについて、「新聞でも何でもそうなんですけど、メニューを広げて『どれにしよう？』って選びたいのに、QRコードだといくつかのメニューが（画面に）出て、スクロールしている間に、上の方に何のメニューがあったか忘れちゃう。できたら冊子のメニューは残しておいてほしい」と主張。
これにはMCの上田晋也も「確かにメニューはそうだね」と同調していた。
