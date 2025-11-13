ひらひらと揺れるカーテンに目を奪われてしまう猫ちゃんは多いもの。そんなカーテンにイタズラをしてしまった猫ちゃんの光景が132万再生を突破して話題になっています。投稿には、「鳴き方も格好も可愛すぎ」「最高の癒しですね」と感想が寄せられることに。アクロバティックな姿になった猫ちゃんが、癒やしを届けています。

【動画：猫の様子を見に行くと、『カーテン』に…思わず笑みがこぼれる『可愛すぎる格好』】

カーテンに釣られるぽんずちゃん

カーテンにイタズラをする猫ちゃんの光景が話題になっているのは、Instagramアカウントの『ぽんず』。この日、ハチワレ猫のぽんずちゃんのママは、ぽんずちゃんの様子を見にカーテンの方にやってきたそう。するとそこには、ひっくり返って左の前足と後ろ足をカーテンに引っ掛けたぽんずちゃんの姿が。

その格好を見て、「何してるの？」と声をかけずにはいられなかったママ。その姿からは、ぽんずちゃんがカーテンと激しい戦いを繰り広げていたのが目に浮かびます。

そんなイタズラ現場を目撃されてしまったぽんずちゃんは、助けを求めているのか、それとも気まずさを感じていたのか…「んん～」と、声にならない鳴き声をあげていたといいます。

「カリカリしちゃダメ」とママに注意されると…

カーテンにイタズラしようとしていたところを、ママに目撃されてしまったぽんずちゃん。ママに「カリカリしちゃだめ」と優しく注意されると、反省するかのように小さな鳴き声をあげたそう。

そんなしおらしいぽんずちゃんの様子を見たママは、思わず笑みがこぼれてしまいます。どんなにイタズラをされても、ぽんずちゃんのしたことならつい許してしまうママなのでした。

ママに助けを求める姿にキュン♡

そんなことがあったため、しばらくはカーテンでのイタズラは控えるか…と思いきや。猫ちゃんは好奇心旺盛な生き物。ママがカーテンの近くを通ったところ、再びぽんずちゃんがカーテンに爪を引っ掛けているところを目撃することに。ママもぽんずちゃんがカーテンに釣られている姿に慣れたのか、微笑ましそうにぽんずちゃんに声をかけます。

すると、ぽんずちゃんはママに助けを求めるように「ニャァ…」と声をあげたそう。

毎日カーテンに釣られても、めげずに立ち向かっていくぽんずちゃん。そんな光景が、日々の愛おしいルーティンになっているぽんずちゃんとママなのでした。

カーテンと格闘するぽんずちゃんの姿には、「わざとしてるのかなってくらいの可愛さ♡」「釣れるのが毎日楽しみになりますね」「困ってる顔も可愛い」と、癒やされた人々から感想が寄せられることに。

Instagramアカウント『ぽんず』では、そんな天真爛漫でおしゃべり上手なぽんずちゃんの様子が投稿されていますよ。

ぽんずちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ぽんず」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。