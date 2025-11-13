¥¥ó¥×¥ê¡¢´Ý¥Ó¥ë¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¹ßÎ×¤·¥Õ¥¡¥óÀä¶«¡¡¥ß¥Ã¥¡¼¤È¤Î±ï¤Ë´¶¼Õ
¡¡King ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤È¹â¶¶³¤¿Í¤¬13Æü¡¢Åìµþ¡¦´Ý¥Ó¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Celebration Tree ¡ãMickey ¡õ Friends¡äÅÀÅô¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£ÆÍÇ¡¡¢»Ñ¤ò¸«¤»¤¿2¿Í¤Ë¡¢²ñ¾ì¤¬Àä¶«¤Î¤è¤¦¤Ê´¿À¼¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛCelebration Tree¤ÎÅÀÅô¤ËÎ×¤à¥¥ó¥×¥ê¤Î2¿Í
¡¡11·î13Æü¤«¤éÍèÇ¯2026Ç¯1·î4Æü¤Î´ü´Ö¡¢Âç¼êÄ®¡¦´Ý¤ÎÆâ¡¦Í³ÚÄ®¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö´Ý¤ÎÆâ¥¨¥ê¥¢¡×¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÈMARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025¡ÖDisney JOYFUL MOMENTS¡×¡É¤ÈÂê¤·¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÊª¸ì¤ÎÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÅß¤Îµ¨Àá¤Î´¶Æ°¤òÊ¬¤«¤Á¤¢¤¦¥Û¥ê¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¡£¥¤¥Ù¥ó¥È½éÆü¤È¤Ê¤ë13Æü¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ë´Ý¥Ó¥ë1³¬¥Þ¥ë¥¥å¡¼¥Ö¤Ë¤Æ¥ß¥Ã¥¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡¢Celebration Tree ¡ãMickey ¡õ Friends¡ä¤ÎÅÀÅô¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¿·¤¿¤Ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿King ¡õ Prince¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¤Î¥Ù¥¹¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤Ë°Ï¤¤¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢±ÊÀ¥¤È¹â¶¶¤¬¾å³¬¤«¤é¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç²ñ¾ì¤Þ¤Ç¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢2¿Í¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤«°ìÈÌµÒ¤«¤é¤ÎÀä¶«¤Î¤è¤¦¤Ê´¿À¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤È¶¦¤Ë¡¢¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ´¿À¼¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¬¤é²ñ¾ì¤ËÅþÃå¤·¤¿±ÊÀ¥¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶Ê¤¬Î®¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢7·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿King ¡õ Prince¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ë¥ß¥Ã¥¡¼¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤ò¡Ö¤¤¤Þ¤À¤ËÌ´¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¡¢ËÜÅö¤ËËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡±ÊÀ¥¤ÏÂ³¤±¤Æ¡¢¡Ö²¿¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤â¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿½Ö´Ö¤ÎÈ¿±þ¤Ã¤Æ¤â¤¦¤¹¤´¤¯¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¥ß¥Ã¥¡¼¤¬À¤³¦¤ËÄÌ¤º¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¥ß¥Ã¥¡¼¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤ò½Ò²û¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¤¹¤´¤¤¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¿Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼»ÅÊ¤·¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹â¶¶¤Ï¡ÖËÍ¤ÏËÜÅö¤Ë¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤º¢¤È¤¤¤¦¤«¡¢Êª¿´¤Ä¤¤¤¿º¢¤«¤é¥ß¥Ã¥¡¼¤È°ì½ï¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¥¢¥¤¥É¥ëÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶Ê¤Ç°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¦½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¤¿¤Ö¤ó¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤í¤¦¤Ê¡£¡Ø¼ã¤¤º¢¤Ï¡Ä¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Î¤³¤È¤ä¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2¿Í¤Ï¶¦¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤·¤Æ¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤òÅÀÅô¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶½Ê³¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤¤ì¤¤¤Ç¡£½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦±ß¤¬¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¸þ¤«¤é¤Î¸÷¤òÈ¿¼Í¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤È´¶·ã¤·¡¢±ÊÀ¥¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¾å¤Ç¥Á¥«¥Á¥«¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡£À±¤¬½Ö¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡×¤È¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
