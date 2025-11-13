テレ東『テレ東系経済WEEK』、『左ききのエレン』の原作者＆長谷川博己らのスペシャルインタビュー実施【各番組企画概要】
テレビ東京はきょう13日から23日まで、全経済番組が同一のテーマを扱い経済番組を盛り上げる『テレ東系経済WEEK』を実施する。今回で5回目を迎える『テレ東系経済WEEK』のテーマは、「不測の時代『道しるべ』はここに〜未来へのヒントが見つかる11日間〜』。
【一覧】『テレ東系経済WEEK』各番組内容
今年の『テレ東系経済WEEK』では、未来を指し示すヒントになるようなコンテンツを届ける。『Newsモーニングサテライト』、『WBS』、『LIFE IS MONEY 〜世の中お金で見てみよう〜』、『カンブリア宮殿』、『ガイアの夜明け』などのレギュラー番組はもちろん、『池上彰の激動！世界情勢SP』をはじめ『テレ東系経済WEEK』ならではの特別番組も放送予定。
また、各番組の出演者が「私の道しるべ」について語るスペシャルインタビューをテレ東BIZで配信を行っている。大手広告代理店を舞台にした人気漫画『左ききのエレン』の原作者・かっぴー氏や『ガイアの夜明け』に出演する長谷川博己らがインタビューに応じる。現在『モーニングサテライト』から中原みなみアナウンサー、『WBS』から田中瞳アナ、『カンブリア宮殿』から村上龍、小池栄子、『ガイアの夜明け』から長谷川のインタビューが配信中。
【スペシャルインタビュー配信スケジュール】
配信中：『モーニングサテライト』中原みなみアナウンサー
配信中：『WBS』田中瞳アナウンサー
配信中：『カンブリア宮殿』村上龍、小池栄子
配信中：『ガイアの夜明け』長谷川博己
11月14日（金）：『左ききのエレン』 原作者かっぴー
11月17日（月）：『WBS』豊島晋作キャスター、竹崎由佳アナウンサー（※崎＝たつさき）
11月18日（火）：『LIFE IS MONEY』林修
11月19日（水）：『ブレイクスルー』相場英雄、佐々木明子アナウンサー
11月20日（木）：『円卓コンフィデンシャル』伊沢拓司、児嶋一哉、大浜平太郎
11月21日（金）：『池上彰の激動！世界情勢SP』池上彰
【各番組の企画概要】
■『News モーニングサテライト』
11/13（木）、14（金）、17（月）〜21（金) 午前5時45分
世界経済の動きが激しく、先の見えない“不測の時代”。必要なのは過熱するマーケットを冷静に読み解く力。「Newsモーニングサテライト」は、経験豊富なマーケットのプロたちが最新の情報を多角的に分析し、投資家やビジネスパーソンにとっての“経済の道しるべ”になる。
■『WBS（ワールドビジネスサテライト）』
11/13（木）午後10時、11/14（金）午後11時30分
11/17（月）〜20（木）午後10時（連日6分拡大）
11/21（金）午後11時（6分拡大）
不確実性が増す世界情勢の中でニッポン経済が生き抜くための「道しるべ」とは…。アメリカのトランプ政策にインテリジェンスで立ち向かう企業、景気減速の中国で敢えて攻めの戦略に出る製造業、欧州で日本式を根付かせようと挑む老舗企業、韓国で結びつきを強める半導体連携など、日本企業の戦いの現場を徹底取材。ニッポンの新たな活路を探る。
■『LIFE IS MONEY〜世の中お金で見てみよう〜』
11/18（火）午後11時12分
不測の時代の知られざる経営者SP。飲食業界の風雲児と言われる31歳経営者は、自身のYouTubeで、店の売り上げから原価率、自分の給料までを公開。新橋にオープンした新しい店は、おじさんの町・新橋とは思えないほど若者で混雑しているという。他にも綺麗なトイレを作ることで下請けから脱却を図ろうとする40代の経営者など、これからの日本の道しるべになるかもしれない経営者に密着。
■『カンブリア宮殿』
11/13（木）午後11時06分（30分拡大）、11/20（木）午後11時12分
11/13（木）「絶体絶命の業界で成し遂げた執念の生き残り劇 東レの繊維革命 その全貌」
ゲスト：東レ 大矢光雄社長
かつて隆盛を誇った日本の繊維産業も中国勢の台頭などで1990年代に絶体絶命のピンチに陥ります。そんな状況のなか画期的な繊維を開発し続けた東レ。ユニクロとパートナーシップを結ぶなど先を見通した戦略で、繊維事業は初めて売上高1兆円を突破しました。培った技術力を水分野など他事業にも展開。“未来型の繊維メーカー”へと変身を遂げた東レの全貌に迫ります。
11/20（木）「客の“欲しい”を先取り！ルミネ流『全世代』集客術の全貌」
ゲスト：ルミネ 表輝幸社長
閉店や縮小が相次ぐ電鉄系百貨店の中で好調なのが、国内外で18店舗を展開するルミネ。集客力ランキングによると、旗艦店のルミネ新宿は、首位となっている。食に特化した駅ナカの新業態や、ターゲット層を細分化したマーケティングにより、ルミネ新宿の売上高は、過去最高を更新。その集客力の秘密に迫るほか、これからの駅ビルはどう変わるのか、駅ビルの新しい姿を追う。
■『ガイアの夜明け』
11/14（金)午後10時（30分拡大）、11/21（金）午後10時
11/14（金）「“ニッポン品質”で世界へ〜本場に挑む！パンとシャツ〜90分SP」
円安、資源高騰、人口減少など、日本の課題を逆手にとり、世界に打って出る人たちを取材。「鎌倉シャツ」で知られるメーカーズシャツ鎌倉は店舗や在庫を持たない革新的な方法で、海外市場への攻勢を強めている。アメリカ再進出の勝算は？独自の「冷凍パン」で躍進するスタイルブレッドはパンの本場、欧米進出に挑む。日本クオリティーを武器に世界を目指す「道しるべ」となれるのか。
11/21（金）「ランサムウエア〜今そこにある脅威〜」
いま世界でサイバー攻撃の脅威が高まっている。日本では今秋、ビール会社が攻撃され、業務に大きな影響が。病院など私たちの生活基盤を脅かす攻撃も増えている。番組では1日あたり平均280万件の攻撃を受けているとされる台湾のサイバーセキュリティーの現場を取材。不測の時代に翻弄されながらも、見えない敵と格闘する人たちを追った。
■『ブレイクスルー〜不屈なる開拓者〜』
11/15、22（土）午前10 時30分
11/15（土）「製造業の道しるべ」
日本のものづくりを支えてきた職人たちの退職や高齢化が進み、人手不足が懸念されるなか、職人技を“0.1ミリ精度”で伝承する、大企業も注目の最新技術を取材。
11/22（土）「命の道しるべ」
専門医が不足する集中治療の現場にAI技術を取り入れ、医療崩壊の危機から命を守ろうと奮闘する現役の医師を取材。公立大学病院の“集中治療室””発ベンチャーに迫る。
■『円卓コンフィデンシャル〜他社との遭遇〜』
11/15、22（土）午前11時03分
11/15（土）「不測の時代を“生き抜く”人材を育てる！『高校編』」
生徒の「好きなこと」を突き詰めるカリキュラムで、科学技術系の人材を育てる学校。企業へのアイデア提案など、実践的な探究学習を行う学校。生徒たちが多様な道へ進むことを後押しする、通信制の学校。そして、さまざまな教育改革を行ってきた“学校立て直し請負人”が集結。これからの教育に必要なことを徹底的に語り合う。
11/22（土）「不測の時代を“生き抜く”人材を育てる！『大学・企業編』」
売り手市場で人材の争奪戦が過熱している新卒採用。そんな中、企業や業界の垣根を越えたプロジェクトが始まっている。次世代を担うリーダーを一緒に育てて行こうという「青田買い」ならぬ「青田創り」。取り組みを進める企業と大学が集結し、展望から課題まで語り尽くす。
＜特番＞
■『NEXTユニコーン』
11/15（土）午後4時
日本の未来を担うユニコーン企業の“予備軍”を取材する『Newsモーニングサテライト』特集企画『NEXTユニコーン』の特番第2弾。今回も、注目のAI関連企業やディープテック企業を取り上げる。独自の真空技術でフレッシュな日本酒の味わいを保つ「真空酒」などを手掛けるスタートアップに密着し、ワインの本場ジョージアで樽から直接詰めた“真空パックワイン”の輸入に挑む姿を追う。
■『LBSスペシャル 世界を変える地方発スタートアップ』（仮）
11/15(土) 午後4時45分
日本経済新聞とTXN系列5局（テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送）による動画コンテンツ『LBSローカルビジネスサテライト』の特番。きらりと光る地方企業やスタートアップを取り上げる。
■『Target〜勝利への道しるべ〜』
11/23（日）午後4時
急速に市場拡大している日本のスポーツビジネス界、グッズの進化からテクノロジーを活用したビジネスモデルに至るまでさまざまなスポーツ分野で新しいビジネスが生み出されている。この番組では、スポーツ界に新しい改革を起こしている企業や人に注目。スポーツの現場から日本経済発展のヒントを探るビジネス情報番組。
■『高市政権に立ちはだかる見えない壁！〜池上彰の激動！世界情勢SP〜』
11/23（日）午後6時30分
日本政治のかじ取りの行方や、株価の変動、景気情勢など、かつてないほど予測しづらい日本の状況。さらに日本の周りに目を向けると、9月には“抗日戦争反ファシズム戦争勝利80周年記念式典”の軍事パレードで中国、ロシア、北朝鮮のトップが66年ぶりに一堂に会す場面も。これが今後の日本やアジアにどう影響するのか？さらに中国と台湾の間でもさまざまな動きが起きていて…。揺れるアジア、不測の時代に日本はどう生き残るのか？政治、軍事、そして経済…高市総理の前に立ちはだかる壁は何なのか、池上彰が徹底解説する。
【一覧】『テレ東系経済WEEK』各番組内容
今年の『テレ東系経済WEEK』では、未来を指し示すヒントになるようなコンテンツを届ける。『Newsモーニングサテライト』、『WBS』、『LIFE IS MONEY 〜世の中お金で見てみよう〜』、『カンブリア宮殿』、『ガイアの夜明け』などのレギュラー番組はもちろん、『池上彰の激動！世界情勢SP』をはじめ『テレ東系経済WEEK』ならではの特別番組も放送予定。
【スペシャルインタビュー配信スケジュール】
配信中：『モーニングサテライト』中原みなみアナウンサー
配信中：『WBS』田中瞳アナウンサー
配信中：『カンブリア宮殿』村上龍、小池栄子
配信中：『ガイアの夜明け』長谷川博己
11月14日（金）：『左ききのエレン』 原作者かっぴー
11月17日（月）：『WBS』豊島晋作キャスター、竹崎由佳アナウンサー（※崎＝たつさき）
11月18日（火）：『LIFE IS MONEY』林修
11月19日（水）：『ブレイクスルー』相場英雄、佐々木明子アナウンサー
11月20日（木）：『円卓コンフィデンシャル』伊沢拓司、児嶋一哉、大浜平太郎
11月21日（金）：『池上彰の激動！世界情勢SP』池上彰
【各番組の企画概要】
■『News モーニングサテライト』
11/13（木）、14（金）、17（月）〜21（金) 午前5時45分
世界経済の動きが激しく、先の見えない“不測の時代”。必要なのは過熱するマーケットを冷静に読み解く力。「Newsモーニングサテライト」は、経験豊富なマーケットのプロたちが最新の情報を多角的に分析し、投資家やビジネスパーソンにとっての“経済の道しるべ”になる。
■『WBS（ワールドビジネスサテライト）』
11/13（木）午後10時、11/14（金）午後11時30分
11/17（月）〜20（木）午後10時（連日6分拡大）
11/21（金）午後11時（6分拡大）
不確実性が増す世界情勢の中でニッポン経済が生き抜くための「道しるべ」とは…。アメリカのトランプ政策にインテリジェンスで立ち向かう企業、景気減速の中国で敢えて攻めの戦略に出る製造業、欧州で日本式を根付かせようと挑む老舗企業、韓国で結びつきを強める半導体連携など、日本企業の戦いの現場を徹底取材。ニッポンの新たな活路を探る。
■『LIFE IS MONEY〜世の中お金で見てみよう〜』
11/18（火）午後11時12分
不測の時代の知られざる経営者SP。飲食業界の風雲児と言われる31歳経営者は、自身のYouTubeで、店の売り上げから原価率、自分の給料までを公開。新橋にオープンした新しい店は、おじさんの町・新橋とは思えないほど若者で混雑しているという。他にも綺麗なトイレを作ることで下請けから脱却を図ろうとする40代の経営者など、これからの日本の道しるべになるかもしれない経営者に密着。
■『カンブリア宮殿』
11/13（木）午後11時06分（30分拡大）、11/20（木）午後11時12分
11/13（木）「絶体絶命の業界で成し遂げた執念の生き残り劇 東レの繊維革命 その全貌」
ゲスト：東レ 大矢光雄社長
かつて隆盛を誇った日本の繊維産業も中国勢の台頭などで1990年代に絶体絶命のピンチに陥ります。そんな状況のなか画期的な繊維を開発し続けた東レ。ユニクロとパートナーシップを結ぶなど先を見通した戦略で、繊維事業は初めて売上高1兆円を突破しました。培った技術力を水分野など他事業にも展開。“未来型の繊維メーカー”へと変身を遂げた東レの全貌に迫ります。
11/20（木）「客の“欲しい”を先取り！ルミネ流『全世代』集客術の全貌」
ゲスト：ルミネ 表輝幸社長
閉店や縮小が相次ぐ電鉄系百貨店の中で好調なのが、国内外で18店舗を展開するルミネ。集客力ランキングによると、旗艦店のルミネ新宿は、首位となっている。食に特化した駅ナカの新業態や、ターゲット層を細分化したマーケティングにより、ルミネ新宿の売上高は、過去最高を更新。その集客力の秘密に迫るほか、これからの駅ビルはどう変わるのか、駅ビルの新しい姿を追う。
■『ガイアの夜明け』
11/14（金)午後10時（30分拡大）、11/21（金）午後10時
11/14（金）「“ニッポン品質”で世界へ〜本場に挑む！パンとシャツ〜90分SP」
円安、資源高騰、人口減少など、日本の課題を逆手にとり、世界に打って出る人たちを取材。「鎌倉シャツ」で知られるメーカーズシャツ鎌倉は店舗や在庫を持たない革新的な方法で、海外市場への攻勢を強めている。アメリカ再進出の勝算は？独自の「冷凍パン」で躍進するスタイルブレッドはパンの本場、欧米進出に挑む。日本クオリティーを武器に世界を目指す「道しるべ」となれるのか。
11/21（金）「ランサムウエア〜今そこにある脅威〜」
いま世界でサイバー攻撃の脅威が高まっている。日本では今秋、ビール会社が攻撃され、業務に大きな影響が。病院など私たちの生活基盤を脅かす攻撃も増えている。番組では1日あたり平均280万件の攻撃を受けているとされる台湾のサイバーセキュリティーの現場を取材。不測の時代に翻弄されながらも、見えない敵と格闘する人たちを追った。
■『ブレイクスルー〜不屈なる開拓者〜』
11/15、22（土）午前10 時30分
11/15（土）「製造業の道しるべ」
日本のものづくりを支えてきた職人たちの退職や高齢化が進み、人手不足が懸念されるなか、職人技を“0.1ミリ精度”で伝承する、大企業も注目の最新技術を取材。
11/22（土）「命の道しるべ」
専門医が不足する集中治療の現場にAI技術を取り入れ、医療崩壊の危機から命を守ろうと奮闘する現役の医師を取材。公立大学病院の“集中治療室””発ベンチャーに迫る。
■『円卓コンフィデンシャル〜他社との遭遇〜』
11/15、22（土）午前11時03分
11/15（土）「不測の時代を“生き抜く”人材を育てる！『高校編』」
生徒の「好きなこと」を突き詰めるカリキュラムで、科学技術系の人材を育てる学校。企業へのアイデア提案など、実践的な探究学習を行う学校。生徒たちが多様な道へ進むことを後押しする、通信制の学校。そして、さまざまな教育改革を行ってきた“学校立て直し請負人”が集結。これからの教育に必要なことを徹底的に語り合う。
11/22（土）「不測の時代を“生き抜く”人材を育てる！『大学・企業編』」
売り手市場で人材の争奪戦が過熱している新卒採用。そんな中、企業や業界の垣根を越えたプロジェクトが始まっている。次世代を担うリーダーを一緒に育てて行こうという「青田買い」ならぬ「青田創り」。取り組みを進める企業と大学が集結し、展望から課題まで語り尽くす。
＜特番＞
■『NEXTユニコーン』
11/15（土）午後4時
日本の未来を担うユニコーン企業の“予備軍”を取材する『Newsモーニングサテライト』特集企画『NEXTユニコーン』の特番第2弾。今回も、注目のAI関連企業やディープテック企業を取り上げる。独自の真空技術でフレッシュな日本酒の味わいを保つ「真空酒」などを手掛けるスタートアップに密着し、ワインの本場ジョージアで樽から直接詰めた“真空パックワイン”の輸入に挑む姿を追う。
■『LBSスペシャル 世界を変える地方発スタートアップ』（仮）
11/15(土) 午後4時45分
日本経済新聞とTXN系列5局（テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送）による動画コンテンツ『LBSローカルビジネスサテライト』の特番。きらりと光る地方企業やスタートアップを取り上げる。
■『Target〜勝利への道しるべ〜』
11/23（日）午後4時
急速に市場拡大している日本のスポーツビジネス界、グッズの進化からテクノロジーを活用したビジネスモデルに至るまでさまざまなスポーツ分野で新しいビジネスが生み出されている。この番組では、スポーツ界に新しい改革を起こしている企業や人に注目。スポーツの現場から日本経済発展のヒントを探るビジネス情報番組。
■『高市政権に立ちはだかる見えない壁！〜池上彰の激動！世界情勢SP〜』
11/23（日）午後6時30分
日本政治のかじ取りの行方や、株価の変動、景気情勢など、かつてないほど予測しづらい日本の状況。さらに日本の周りに目を向けると、9月には“抗日戦争反ファシズム戦争勝利80周年記念式典”の軍事パレードで中国、ロシア、北朝鮮のトップが66年ぶりに一堂に会す場面も。これが今後の日本やアジアにどう影響するのか？さらに中国と台湾の間でもさまざまな動きが起きていて…。揺れるアジア、不測の時代に日本はどう生き残るのか？政治、軍事、そして経済…高市総理の前に立ちはだかる壁は何なのか、池上彰が徹底解説する。