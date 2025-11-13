EBiDAN所属・Lienel、3rd配信シングル「Daisy」新ビジュアル公開 花に囲まれ微笑する王子様スタイル
6人組メインボーカル＆ダンスグループ・Lienel（リエネル）がきょう13日、3rd配信シングル「Daisy」の新ビジュアルを公開した。
【ソロカット】輝いてる！王子様スタイルではかなげな表情を浮かべる近藤駿太
夏はお祭り男として活躍し、秋になると恥じらいから一つ前のビジュアルに戻すなど迷走してきた同グループだが、ようやく新しいビジュアルが到着。前回の暑苦しくトンチンカンなイメージを大きく覆すはかなげで美しい王子様ビジュアルとなっている。花に囲まれ優雅に微笑する姿は彼らがアイドルだったことを再認識させてくれる。
2023年4月に結成・お披露目したLienelは、超特急やM!LKらが所属する若手アーティスト集団・EBiDANが行った『EBiDAN AUDITION』を勝ち抜いたメンバーによって結成された6人組。平均年齢18歳という若さでありながら、大人びた恋愛曲からコミカルな面白ソングまでジャンルにとらわれず、さまざまな表情でファンを魅了し続けている。
