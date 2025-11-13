¹ÃÈå¥Ð¥ó¥É¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ç50¼þÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÇ®±é
¡¡¹ÃÈå¥Ð¥ó¥É¤¬8Æü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç50¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤Î½¸ÂçÀ®¥é¥¤¥Ö¡Ø100Ëü¡ð¥Ê¥¤¥È at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¼Â¤Ë16Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡ÈÀ»ÃÏ¡É¡¦ÉðÆ»´Û¸ø±é¤ÏÄ¶Ëþ°÷¤È¤Ê¤ê¡¢Ãí¼áÉÕ¤»ØÄêÀÊ¤¬ÄÉ²ÃÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÀ¹¶·¡£¹ÃÈå¤è¤·¤Ò¤í¡¢¾¾Æ£±ÑÃË¡¢ÅÄÃæ°ìÏº¤ËÀ¨ÏÓ¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢Ì¾¶Ê¤È¤È¤â¤Ë¥Ð¥ó¥É¤Îµ°À×¤È¸½ºßÃÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÌ¾ºî¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°SE¡ÖThe Show Must Go On¡×¤ËÆ³¤«¤ìÅÐ¾ì¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡£Ëë³«¤±¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÍã¤¢¤ë¤â¤Î¡×¡£¹ÃÈå¤Î²ÎÀ¼¤Ï½é¤ÃÃ¼¤«¤éÎÏ¶¯¤¯¿¤Ó¤ä¤«¤Ç¡¢¡Ö»°¤Ä¿ô¤¨¤í¡×¡Ö¥¥é¡¼¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡×¤È¥í¥Ã¥¯¿§¤Î¶¯¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÌë¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖÅìµþ¤Î°ìÌë¡×¤ä¡¢´±Ç½Åª¤Ê±é½Ð¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡Ö¥«¡¼¥Æ¥ó¡×¡¢°¥ÀÚ¤Ê¥Ð¥é¡¼¥É¡ÖBLUE LETTER¡×¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤³Ú¶Ê¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥Æ¥ì¥Õ¥©¥ó¡¦¥Î¥¤¥í¡¼¥¼¡×¤Ç¤Ï´ÑµÒ¤Î¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Ã¥×¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡×¤Ç¤Ï¾¾Æ£¤¬¹ÃÈå¤È²ÎÀ¼¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ð¥ó¥É¤Îå«¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡¡Ö°ÂÆà¡×¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¤Î³¹³Ñ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂåÉ½¶Ê¤Ï¡¢½ÏÀ®¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¡¢¡ÖÉ¹¤Î¤¯¤Á¤Ó¤ë¡×¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤ò¤Û¤ª¤Ð¤Ã¤Æ¡×¡ÖÎä·ì¡Ê¥³¡¼¥ë¥É¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¡Ë¡×¡ÖÉºÇñ¼Ô¡Ê¥¢¥¦¥È¥í¡¼¡Ë¡×¤ÎÅÜÅó¤Î»ÍÏ¢È¯¤Ç¤Ï¡¢²ÃÂ®¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬´ÑµÒ¤ò°µÅÝ¡£¥é¥¹¥È¤Ë¤ÏÉÔµà¤Î¥¢¥ó¥»¥à¡ÖHERO¡Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ë»þ¡¢¤½¤ì¤Ïº£¡Ë¡×¤¬¹â¤é¤«¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¾®ÎÓ°°¥«¥Ð¡¼¡Ö¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¤¬150ÆÖ¡×¤Ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤òÁ´³«¤Ë¤·¡¢¡Ö´ÑÍ÷¼Ö'82¡×¡Ö¥é¥ô¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¼¥í¡×¤ÈÂ³¤±¡¢ºÇ¸å¤ÏÉ½Âê¶Ê¡Ö100Ëü¡ð¥Ê¥¤¥È¡×¤ÇËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬µ±¤¯Ãæ¡¢¹ÃÈå¤ÎÀä¾§¤¬ÉðÆ»´Û¤ò¿Ì¤ï¤»¡¢´ÑµÒ¤Îµ²±¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤ë°ìÌë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡16Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ï¡¢²û¤«¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£¤³¤Î½Ö´Ö¤òÌÄ¤é¤¹¥Ð¥ó¥É¤Î»ÑÀª¤¬Á¯Îõ¤ËÉ½¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£12·î26Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦Ë½§PIT¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡Ø¥Ë¥å¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¡Ù¤â³«ºÅÍ½Äê¡£50¼þÇ¯¤ò·Ð¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢»ß¤Þ¤é¤ÌÄ©Àï¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢¸½ºßWOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ç12·î7Æü¤Þ¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£¤Þ¤¿¡¢50¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¹ÃÈå¥Ð¥ó¥É ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ ¡Á50¼þÇ¯¤Î¡Ö¹ÃÈå¥Ð¥ó¥ÉÏÀ¡×¡Á ³ÈÂçÈÇ¡Ù¤â¡¢12·î22Æü¸á¸å7»þ30Ê¬¤è¤êWOWOW¥é¥¤¥Ö¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÌ¾ºî¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°SE¡ÖThe Show Must Go On¡×¤ËÆ³¤«¤ìÅÐ¾ì¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡£Ëë³«¤±¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÍã¤¢¤ë¤â¤Î¡×¡£¹ÃÈå¤Î²ÎÀ¼¤Ï½é¤ÃÃ¼¤«¤éÎÏ¶¯¤¯¿¤Ó¤ä¤«¤Ç¡¢¡Ö»°¤Ä¿ô¤¨¤í¡×¡Ö¥¥é¡¼¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡×¤È¥í¥Ã¥¯¿§¤Î¶¯¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö°ÂÆà¡×¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¤Î³¹³Ñ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂåÉ½¶Ê¤Ï¡¢½ÏÀ®¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¡¢¡ÖÉ¹¤Î¤¯¤Á¤Ó¤ë¡×¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤ò¤Û¤ª¤Ð¤Ã¤Æ¡×¡ÖÎä·ì¡Ê¥³¡¼¥ë¥É¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¡Ë¡×¡ÖÉºÇñ¼Ô¡Ê¥¢¥¦¥È¥í¡¼¡Ë¡×¤ÎÅÜÅó¤Î»ÍÏ¢È¯¤Ç¤Ï¡¢²ÃÂ®¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬´ÑµÒ¤ò°µÅÝ¡£¥é¥¹¥È¤Ë¤ÏÉÔµà¤Î¥¢¥ó¥»¥à¡ÖHERO¡Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ë»þ¡¢¤½¤ì¤Ïº£¡Ë¡×¤¬¹â¤é¤«¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¾®ÎÓ°°¥«¥Ð¡¼¡Ö¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¤¬150ÆÖ¡×¤Ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤òÁ´³«¤Ë¤·¡¢¡Ö´ÑÍ÷¼Ö'82¡×¡Ö¥é¥ô¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¼¥í¡×¤ÈÂ³¤±¡¢ºÇ¸å¤ÏÉ½Âê¶Ê¡Ö100Ëü¡ð¥Ê¥¤¥È¡×¤ÇËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬µ±¤¯Ãæ¡¢¹ÃÈå¤ÎÀä¾§¤¬ÉðÆ»´Û¤ò¿Ì¤ï¤»¡¢´ÑµÒ¤Îµ²±¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤ë°ìÌë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡16Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ï¡¢²û¤«¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£¤³¤Î½Ö´Ö¤òÌÄ¤é¤¹¥Ð¥ó¥É¤Î»ÑÀª¤¬Á¯Îõ¤ËÉ½¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£12·î26Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦Ë½§PIT¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¡Ø¥Ë¥å¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¡Ù¤â³«ºÅÍ½Äê¡£50¼þÇ¯¤ò·Ð¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢»ß¤Þ¤é¤ÌÄ©Àï¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢¸½ºßWOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ç12·î7Æü¤Þ¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£¤Þ¤¿¡¢50¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¹ÃÈå¥Ð¥ó¥É ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ ¡Á50¼þÇ¯¤Î¡Ö¹ÃÈå¥Ð¥ó¥ÉÏÀ¡×¡Á ³ÈÂçÈÇ¡Ù¤â¡¢12·î22Æü¸á¸å7»þ30Ê¬¤è¤êWOWOW¥é¥¤¥Ö¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£