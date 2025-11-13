風邪をひいた息子が「朝からサンマ作って焼いてる」→愛しい光景に1.2万いいね「遊び方が天才的」【ママリ】

息子との楽しい「おうち時間」

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、なこ(@naco_1217)さんの投稿です。

なこさんの息子さんが風邪気味で喉が不調な日に、おうち遊びの時間を過ごしたそうです。それがこちら。

Ⓒnaco_1217

息子が風邪っぴきで声出ないから今日はおうち時間だな。とりあえず朝からサンマ作って焼いてくれてる……

サンマを作って焼いてくれる息子さん、なんて優しいのでしょうか。風邪で声が出なくても、朝から楽しそうにお料理してくれるなんて、ママの心がじんわり温まる朝ですね。子どもの体調は心配だけどこんなにかわいくて愛しい瞬間が見られるのも、おうち時間ならではですよね。



この投稿には「おいしそうなのにびっくり ぽっちゃりさんのサンマもいて、いやサバかも」「遊び方が天才的芸術的…」といったリプライがついていました。クスッと笑えて心温まる投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）