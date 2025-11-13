義実家帰省“楽しいはず”が義姉の監視モードでストレスに…ママたちの本音は？【ママリ】

帰省中、義姉の監視がしんどい

義実家の親族とのやり取りで印象に残っていることはありませんか？アプリ「ママリ」でも、義母にまつわる話題がたくさん投稿されています。この記事では、義実家に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

@ママリ

GWに旦那の実家に1週間ほど帰省するんですが

片道12時間かかります😂



わたしも観光とかしたいし家族だけで

過ごしたいんですがどこに行くにも

何をするにも義姉が必ず絶対ついてきます😭



帰省は遊びじゃないみたいなこと義姉に言われたんですが

そういうもんですか？😭



家の中でトイレに行く時も

絶対どこ行くの？って聞かれます😭



なんだか監視されてるみたいで、、、



旦那もそういうのやめやって言ってくれるし

義母も好きにさせたりーなって言ってくれるんですが

全然聞いてくれません😭



GW義実家行くのすごく憂鬱です、、、

コロナやわたしの出産もあり帰省するのは

5年ぶりなんですが、、、

前回よりヒートアップしそうで、、、😭



わたしが何も言わないのをいいことに

こういうこと言ってくるんだと思います😭



言い返してもいいですかね😂



でも義姉が言う

帰省は遊びじゃないっていうのが

常識でしたらわたしが改めます😭 出典：

qa.mamari.jp

片道12時間もかかる距離を帰省するという投稿者さん。移動だけで相当疲れるでしょうし、一週間も滞在するのであれば観光地や息抜きできるような所にも行きたいですよね。しかし、義姉が常に目を光らせてそうはさせてくれないとのこと。トイレに行く時ですら行き先を聞いてくるなんて怖すぎますし、帰省に何を求めているのか謎ですね。



夫や義母は投稿者さんの味方のようでそれは良かったですが、義姉が全く聞く耳を持たないところは気になりますよ。5年ぶりの帰省ということですし今回はお子さんも一緒でしょうから、どうか適度に息抜きをしてほしいなと願うばかりです。

義姉にさまざまな意見が

@ママリ

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に「帰省は遊びだと思っている」という意見がありました。

なんでそんな空気の読めない方がいらっしゃるのか🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

片道そんなにかかるんですね💦まずは無事に行けるのと体調崩しませんように🙏

帰省は遊びだと私は思っています😂😂

あまり行く機会がないからこそ旅行気分で楽しみたいです😂

旦那さんもお義母さんもそう言って下さってるのであれば義姉さんに言ってもいいと思いますよ！家族で回ってきますとか🙏そう言ったら私も家族だけどとか言ってきそうで怖いですけどそこは折れないで頑張って欲しいです🙏🙏 出典：

qa.mamari.jp

たまにしか会えない義家族と時間を過ごすのは大切なことですが、それが一週間も続くとなると、どうしても気を使いすぎて疲れてしまうこともありますよね。ましてや片道12時間もかけて帰省するのなら、義実家だけで過ごして終わるのは正直もったいないという声も。



何か言われたときに備えて、事前に夫と方針を話し合っておくのが安心かもしれません。



中には「私なら半分はホテルに泊まって、こっそり観光します」という声もあり、そうした工夫も一つの手ですよね。無理せず、自分たちのペースも大切にできる帰省になるといいですね。

12時間かけていくって

もう海外旅行くらいの大変さ.....！！！



せっかくいくなら旅行気分で遊びたいですよね。親孝行ならまだしも義姉とか関係ないですし、なんで行動一緒にしなきゃいけないんだ、、、



義姉むりすぎます 笑

どんだけ懐いてるんですか... 笑

赤ちゃん、、、？🤣笑



わたしなら帰省する日数の半分は

ホテルにしてこっそり観光します笑



それか旦那に「家族水入らずで観光したいからついてこないで」と伝えてもらいます 笑 出典：

qa.mamari.jp

帰省＝義実家に泊まるとついつい考えてしまいますが、義実家に泊まるだけが全てではないですよね。ホテル代は別途かかってしまいますが、義姉のストレスを考えたらホテル代は安いものと思えそう。子どもがいればこれまで通りとはなかなかいかないでしょうし、子ども中心の帰省の方法を考えてみてもいいのではないでしょうか。



義姉の言動は本当に意味がわからないもので、どう関わっていけばいいのか悩んでしまいますよね。今回の帰省では家族だけで観光もしたいということをあらかじめ義母や夫に相談しておくといいと思いますし、もし義姉の監視が続くようであれば今後は帰省について考えるというような強い姿勢を見せてもいいのではないでしょうか。

使途不明の借金依頼。義実家に10万円を貸すべき？

@ママリ

皆さんは義実家にお金を貸して欲しいと言われたら貸しますか？？

先日、義母から主人の携帯に10万程貸して貰えないかと連絡がありました。今月の引き落としが多く7、8万が間に合わないのとの理由でした。



義父の引き落とし分で、何の引き落としなのか義母も知らないし、主人が聞いても教えてくれません…

貸せない金額ではありませんが、もうすぐ第二子の出産ですし春は固定資産税や車の税金もあり新車も購入したばかり、産まれたら更に生活費も増えます。

今まで家族の為に子供の為にと節約して貯めた大事な貯金ですし、妊娠を機に退職しているので今は専業主婦で余裕で生活している訳でもありません。

正直そんなお金を払いたくありません。 出典：

qa.mamari.jp

義父の引き落とし分で不足となるお金を貸してほしいと言ってきた義母。額にして10万円という大金ですが、義母は「何に使ったお金なのか」は夫に言いませんでした。



Mさんは、自分たちの経済事情や今後の出産などで、理由もはっきりしないお金を義実家に貸したくないと思っています。

義父（正社員）、義母（パート）、義弟（バツイチ）と世帯収入はうちよりも断然多いのに…と思ってしまいます。



取り敢えず貸せないと伝えて貰いましたが、主人の親なのに冷たかったかな…長男ですし義家族が困っていたら貸すのが普通なのか分からなくなってしまいました。



皆さんなら1度位は貸しますか？

因みに返済は暫く難しい、返って来てもだいぶ先になると思います。 出典：

qa.mamari.jp

家族構成からだけ考えると、義実家はMさんの家より経済事情は良いと思われるようで、Mさんはそこの点でもモヤモヤしています。



ひとまず「貸せない」と答えたそうですが、今後も同じようなことがあったらどうすればいいか悩みますよね。こうしたMさんの悩みに、ママリユーザーからはいろいろな声が集まりました。

思いもそれぞれ…身内でのお金の貸し借り

今回、義実家からの借金の依頼に悩むMさんには、いろいろなパターンの声が集まりました。

お金の貸し借りは本当に大嫌いなんですが

自分の親が困ってたら多分援助するだろうし

義親にも貸します。。



実際に貸してます(;´д｀)

本当に嫌なんですけど。

そのかわり、本当はお金の貸し借りはしたくないこと伝えて、いつまでに、どうやって返すかとかそういうことはちゃんと決めてからです(>_<)



返せる補償がないのなら貸さないです！ 出典：

qa.mamari.jp

何の引き落としなのか明確にして頂けるなら、貸します。そうでなければ貸しません。

訳のわからない事で貸すのは嫌なので…。



貸す場合はあげたものだと解釈して、返済についてはあてにしませんが、二度目以降はもし返って来てたら貸しますけど、返済なしの追加であれば貸しません。 出典：

qa.mamari.jp

基本的に喜んで貸すことはしないけれど、そして返却期限も設けた上で…という前提ですが、1回は貸すことを考える、という声です。



使途が明確で、返済期限もつけるなら貸してもいい、という感じですね。



あげたつもりで貸しますね！

1回目は親族だから目をつぶります。



完済するまでの行動も様子見しますね。

返すのが先なのに今要らんだろ！って物を買ったりするのなら

お金の使い方が下手＝お金の信用性なしとして2回目はなし。



素早く優先して返してくれるようだったら、2回目も貸しちゃうかも。 出典：

qa.mamari.jp

こんばんは❣️



自分達の生活のが大事なので貸しません…😖



お金は貸すんぢゃなくあげたんだと思え!!と教えられたのでそう思える相手なら貸します❣️ 出典：

qa.mamari.jp

お金の貸し借りについては、「あげるつもりがないなら貸すな」という話を耳にしたことがある人もいるのではないでしょうか。もちろん、貸された側は、耳をそろえてきっちり返済するのが当たり前ですが、貸す側の心持ちとして「返却を当てにすると心が壊れる」というのは頭に入れておいた方がいいのかもしれません。



心から「あげてもいい」と思えるくらいの相手なら、確かに「あげるつもりで」貸すこともあるかもしれませんね。

私なら貸さないですね！！

一度貸してしまったら、次も貸して。っていってきそうなので。。



私も一度そのようなことあり、結婚する前なのでいいのですが

親が旦那にお金貸してと何度か言い貸してたそうです。



結婚してからは自分達の生活でいっぱいなので、絶対貸さないでねと旦那にきつく話しました。

それがお金もない貯金もないのに車を買おうとしてる親のこと聞くと、は？となりました。



親は私達に迷惑かけずローン組んで車を買うとなってましたが旦那が勿体無い！と話し全て建て替えました。



建て替えて毎月ちゃんと返してくれればいいのですが、まだ返して貰ってないと聞くと

息子に滞納する？私なら利子とりたいしむしろ返せないなら購入した車もらいたいところです。



もちろん両親とも共働きだし息子たちも自立してます。

お金はたまるはずなのに、貯金出来ないのか不思議だと思うと

他に借金返してるのかな？と思っちゃいいお金に関しては義両親情けなく感じてます。



長くなりましたが、自分達の生活もカツカツなので。と旦那さまに話してお断りすることおすすめします😖 出典：

qa.mamari.jp

どんな内容であろうと、自分たちの生活のことを考えて「貸さない」という意見です。確かに、一度貸してしまうと「次も」と言われる不安がありますよね。万が一、相手から冷たいと思われようと、はっきり貸さない姿勢をとって一貫するのも大事なことでしょう。



お金に関するやり取りは、貸すにしろ貸さないにしろ、相手との関係について何かと遺恨が生まれやすいもの。できればそうした相談をし合わなくてもいいように、節度をもって暮らしたいですね。

義母からもらった「わが家では使わない物」。夫に言わずにフリマで売ってもOK？

@ママリ

義母さんに貰った、全く好みじゃ無い物などをメ●カリなどのフリマアプリで売ったりしている方、旦那さんに許可得てますか？？



義母さんが、すごくいろいろくださるのですが、見事に趣味が合わなくて、おばあちゃん家にありそうな高そうな置物や 好みじゃないレースカーテンや 50代60代ぐらいの方が持ちそうな財布やブレスレット、私は飲まない健康サプリなど、高そうだけど使わない物がたくさんで。



価値がありそうな物もあり、しまってても勿体無いので、興味本位でメルカリに出してみたらすぐ売れてビビってます。。



旦那にも言わずに出品した為言うべきなのか内緒にするべきなのか。。



ずっとクローゼットにしまってたので、たぶん旦那は存在すら忘れてるか、むしろ知らない可能性もあります。



今回売れたのは健康サプリなので、もし聞かれたら飲んだと言えば済むと思うのですが、

自分でお金になるなら～と興味本位で出品しておきながらいざ売れると今すごい罪悪感におそわれてます。。 出典：

qa.mamari.jp

義母からもらう物で、自分たちで食べなかったり、趣味が合わなかったりするものをフリマアプリで売ったというRさん。



夫も存在を忘れているようなものなので、フリマで売ったことがバレることはないようですが、人からのもらい物を打ったことでRさんは罪悪感にさいなまれています。

義母さんに頂いた使わない物をフリマアプリなどで売っているという方たくさんお見かけしますが、そのうち慣れていきますかね？

皆さん罪悪感を感じながら売られているのでしょうか？(>_<)



飲まない健康サプリを賞味期限がきて捨てるか、売ってお金にするかなら、捨てるより売ろうと思ったのですが、いざ売れると貰った物をお金にする罪悪感が(｡>﹏<｡)



一応旦那は、物が私の好みじゃないことは旦那も分かっていて、サプリなど飲まない事は頂いた時点で旦那に伝えていて、旦那が義母さんに飲まない事を話したとは言っていましたが。。



ちなみに遠方の為、直接ではなく郵送で送ってきてくださるので、その場で受け取らないとかも出来ず。。



捨てるか売るかという選択に至りました。



旦那に内緒にするのも罪悪感だけど、自分だったらもし旦那が私の母に貰った物を売ってたの知ったら悲しくなるし。。 出典：

qa.mamari.jp

自分の趣味とは合わないけれど、新品などで使える物であれば「捨てるのはもったいないな」と思う気持ちは誰しもあるのではないでしょうか。



その「もったいない気持ち」をどう次に進めるか…というところで、Rさんは誰かに買ってもらおうとしたわけですが、売れてしまえば「申し訳ない」という気持ちになってしまい揺れ動いているようです。



こうしたRさんの気持ちに、ママリユーザーからはどんな声が掛けられたのでしょうか。

罪悪感のいだき方は人それぞれ…さまざまな意見が集まりました！

義母からもらった物で、使わない物や趣味が合わない物をフリマアプリで売ったRさん。もったいないので、使ってくれる人に…と思ったわけですが、いざ売れてみると義母への罪悪感がわき出てきました。



こうしたRさんの気持ちに、ママリユーザーからいろいろな意見が届きました。

わたしは義母に貰った子供の服で好みじゃない服やサイズが小さ過ぎる服はメ●カリに出品してます！旦那に言ってません！何貰ったとかいちいち覚えてないし、全然興味ないみたいなんで😳

出典：

qa.mamari.jp

夫には伝えずにフリマアプリで売っているという人の意見です。



夫自身が何をもらったのか覚えていないとのことで、使わない物は妻判断で売っているようです。好みもですが、サイズが小さい物はどうしようもないので、売っても罪悪感は少ないかもしれませんね。

一応夫に一言聞いてから、メルカリに出してます！なんで義母って好みを確認しないで勝手に喜ぶと思う生き物なんですかね😑

出典：

qa.mamari.jp

普通に知ってます😊

子供に買ってくれた派手なダサいブランド服装とか高値でうれるのでちょっとしたお小遣い稼ぎです🤣

エルゴもバウンサーもミキハウスのケーブなど使わないで売りました！

罪悪感はないてす☺️ 出典：

qa.mamari.jp

夫に伝えてからフリマアプリで売っているという人の意見です。



夫に伝えて何も言われないということは、夫も了解の上なのでしょうから、罪悪感は少なくなりそうですね。

流石に人からもらったものをメルカリに出さないですね、、、。

どうしても余らせていて勿体無いなと思ったらやはり一度、理由説明して旦那さんには相談したほうがいいかな、、、。

その方が自分の気持ち的にも罪悪感は軽くなるんじゃないですかね、、。 出典：

qa.mamari.jp

私も旦那が自分の母からもらったものを売ってたのを知ったら悲しくなるので売らないかもです。。そして売るとしても絶対内緒にはされたくないです。

旦那さんにさりげなくこれ前に義母さんからもらったものだけど、どうしよっかー？って聞いてみて反応見てみるのはどうですか？✨ 出典：

qa.mamari.jp

頂き物を売るのはちょっと気が引ける…という方たちの意見です。



贈ってくれた相手との関係が良好であれば、なおさら罪悪感をいだきますよね。ただ、いただいた物でもどうしても自分たちでは使わない物も中にはあります。



そうした場合は、義母からの頂き物であれば、念のため夫に話をしてから売るなり処分するなりした方が、気持ちはザワザワしないのではないでしょうか。



今は、店舗型でもネット上でも、自分にとって不要な物を売買しやすい環境が整っています。売ることに対する気持ちのハードルがクリアできれば、自分にとっての不要な物も必要な人が大切に使ってくれるので良い循環になるかもしれませんね。

記事作成: ayaka_f

（配信元: ママリ）