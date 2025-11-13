ドアポストに小型カメラを入れて盗撮したとして、男が逮捕されました。

◇

岩佐暁歩海容疑者（30）は、東京・武蔵野市にあるアパートに侵入し、50代の女性を盗撮した疑いで逮捕されました。調べに対し「女性の生活状況を見たかった」と話しているといいます。

どのような手口だったのでしょうか。

警視庁によりますと、使われたのはアパートなどの玄関ドアに設置されているドアポスト。本来は、手紙などの郵便物を受け取るために使われるものですが、このドアポストが“悪用”されました。

事件が起きたのはことし9月。岩佐容疑者は、被害女性が住むアパートに侵入したとみられます。

女性の部屋の玄関に近づくと長さ3メートルほどのワイヤのようなものをドアポストに入れたといいます。そこにはカメラがついていて、部屋の中の様子を撮影していたということです。

女性が郵便物をとろうとしたところ、ドアポストに何かがあることを発見。不審に思った女性が玄関を開けると、岩佐容疑者が立っていたということです。

女性が110番通報をしたことで事件が発覚しました。

調べに対し、岩佐容疑者は「盗撮する目的で共用廊下にいた」と供述しているといいます。一方で、“性的な目的ではなかった”と容疑を一部否認しているということです。

岩佐容疑者は、女性の家から200メートルほど離れた場所に住んでいます。2人に面識はなかったといいます。

警視庁は岩佐容疑者が撮影したとみられるデータを押収し、詳しく調べています。