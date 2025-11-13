「悔しそうにしていました」 遠藤航が守護神アリソンと観戦した歴史的勝利のブラジル戦を回想
日本代表で活動中のMF遠藤航（リヴァプール／イングランド）が13日、10月に行われたブラジル代表戦をクラブの同僚であるGKアリソンと観戦した当時を振り返った。
日本代表は先月14日、キリンチャレンジカップ2025でブラジル代表と対戦。前半に2点を先制されたものの、後半に南野拓実、中村敬斗、上田綺世がゴールを決め、3−2と歴史的勝利を収めた。
遠藤とアリソンはともに負傷のためこの試合を欠場していたが、クラブハウスで観戦していた様子が、イングランド代表MFカーティス・ジョーンズのインスタグラム・ストーリーズを通じて明らかになっていた。
遠藤はその時のアリソンの様子について「悔しそうにしていました。ずっと追いつくことを願っていた感じでした」と回想した。
また、代表不参加となったことについては「家族ともゆっくり過ごしたりとか、充実した時間を過ごせた」としつつつ、「もう一回代表でプレーしたいという気持ちを思い返させてもらったタイミングでもあった」と心境を語っている。
