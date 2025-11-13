WÇÕËÜÂç²ñ¤Þ¤Ç»Ä¤ê7¥«·î¡¢±óÆ£¹Ò¡ÖÁ´°÷¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¡×¡¡º£¸å¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤Ï¡Ö¥×¥í¥»¥¹¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï13Æü¡¢14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025 ¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½Àï¤Ë¸þ¤±¡¢²ñ¾ì¤ÎËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¸ø¼°Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë/¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤Ï¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤Ç10·î¤ÎÂåÉ½¥·¥ê¡¼¥º¤ò·ç¾ì¡£3¡Ý2¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥àÎÏ¤ò¼¨¤»¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÃ¯¤¬½Ð¤è¤¦¤¬Æ±¤¸Àï¤¤¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤¬¶¯¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÏ¢Àï¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÁ´°÷¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¥¥ã¥×¥Æ¥óÉÔºß¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÎò»ËÅª¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¿´¶¯¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¤È¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤µ¡²ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ë¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¡Ê¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¤Ë¡Ë¾¡¤Æ¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¥×¥í¥»¥¹¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¡¼¥Ê¤È¤Î°ìÀï¤Ï¡¢ËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë19»þ20Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡£»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤ÏTBS·ÏÎó¤ÇÁ´¹ñÀ¸Ãæ·Ñ¡¢TVer¤ÇÌµÎÁ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
