最近、自分が満たされるためだけのご飯、作ってますか？漫画『あのにめし』では、料理好きの漫画家・オカヤイヅミさんが「今これが食べたい！」と心赴くままに記す、メニュー未満の簡単ごはんを紹介します。自分だけの幸せを味わう贅沢を噛みしめて…今日も美味しくいただきます。

今日のあのにめし「夜トースト」

金山寺味噌（なすやうりなどの野菜を加えて発酵させた、野菜入りのなめ味噌）は、どちらかといえばごはんに合わせようと思って買ったのですが、おかずにするには私にはちょっと甘すぎたので、今はトースト専用になっています。

トマトペーストは塗らなくてもいいのですが、酸味が入るとまたうまみが増して複雑でおいしいです。

最近は夜遅くまで作業すると後の日に響くので、夜食を食べることもあまりないのですが、これが食べたくてちょっと夜ふかししてしまうことがあります。

PROFILE オカヤイヅミ

漫画家・イラストレーター。料理を通して描かれる日常エッセイなど、日々食べているごはんがもっと幸せに感じられる作品多数。電子書籍『あのにめし～名もなきごはんがいちばんうまい～』が好評発売中。