“伝説のアイドル”Buono!「初恋サイダー」乃木坂46・FRUITS ZIPPER…垣根越えた5人のSPカバー話題「いつまでも名曲」「歌唱力すごい」
【モデルプレス＝2025/11/13】11月13日放送の音楽番組「ベストヒット歌謡祭2025」（19時〜／読売テレビ・日本テレビ系）にて、現役アイドル5人がBerryz工房の嗣永桃子と夏焼雅、℃-uteの鈴木愛理からなるBuono!の代表曲「初恋サイダー」をコラボ歌唱し、話題を集めている。
【写真】「平成アイドル神曲」歌唱の令和アイドル5人とは
Buono!は、現役アイドルたちがこぞって「平成の伝説的アイドル」として名を挙げるハロー！プロジェクトのユニットで、「初恋サイダー」はアイドル界の“神曲”とも評される。井上和（乃木坂46）、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、佐々木舞香（＝LOVE）、TSUZUMI（海老原鼓／ME:I）、吉川ひより（超ときめき◆宣伝部 ※◆は正しくは「ハート」）がグループの垣根を越えてのコラボ歌唱となった。
鈴木のファンであることを公言している櫻井は「大好きなこの曲をこの素敵な皆さんと一緒に歌わせていただけることが本当に嬉しいです。リスペクトの気持ちで一生懸命歌いたいと思います！」と意気込み。「キスをあげるよ」から始まる冒頭のフレーズは佐々木が担当。最後は5人が肩を寄せ合い、櫻井は人差し指で頬を指差す「Buono!」ポーズをしていた。
このコラボステージには「やっぱりいつまでも名曲」「新鮮にも聞こえる」「歌唱力がすごい！」「感動した」などのコメントが寄せられ、歌唱前からの注目度の高さで「初恋サイダー」がトレンド入りを果たしていた。（modelpress編集部）
情報：読売テレビ・日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】「平成アイドル神曲」歌唱の令和アイドル5人とは
◆井上和・佐々木舞香「初恋サイダー」コラボ
Buono!は、現役アイドルたちがこぞって「平成の伝説的アイドル」として名を挙げるハロー！プロジェクトのユニットで、「初恋サイダー」はアイドル界の“神曲”とも評される。井上和（乃木坂46）、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、佐々木舞香（＝LOVE）、TSUZUMI（海老原鼓／ME:I）、吉川ひより（超ときめき◆宣伝部 ※◆は正しくは「ハート」）がグループの垣根を越えてのコラボ歌唱となった。
◆「初恋サイダー」コラボに反響
このコラボステージには「やっぱりいつまでも名曲」「新鮮にも聞こえる」「歌唱力がすごい！」「感動した」などのコメントが寄せられ、歌唱前からの注目度の高さで「初恋サイダー」がトレンド入りを果たしていた。（modelpress編集部）
情報：読売テレビ・日本テレビ
【Not Sponsored 記事】