º£·î8Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤ÎÄÌÌë¤¬13Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç±Ä¤Þ¤ì¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤¬¼çºË¤¹¤ë¡ÖÌµÌ¾½Î¡×½Ð¿È¤ÎÌò½ê¹»Ê¤µ¤ó¤é¤¬»²Îó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ìò½ê¤µ¤ó¡£ÃçÂå¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Î»Å»ö¤ò½ª¤¨¤Æµ¢¹ñ¤·¤¿ºÝ¤ËÊ¹¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢‟ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤ª¾î¤µ¤ó¤«¤éÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤½¤ÎÆü¤Ë¤ÏÏ¢Íí¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÍâÆü¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤éË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤°¤Ë²ñ¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÉ¦¤âÄæ¤Ã¤Æ¡¢åºÎï¤Ê´é¤Ç¤·¤¿¡É¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÃçÂå¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤ÎºÇ¸å¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢Ç½ÅÐ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö´Î¤Ã¶Ì¤ª¤ÃÊì¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¡×¤Î¸ø±éÁ°¡£ÃçÂå¤µ¤ó¤ÏÌò½ê¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ö¼Çµï¤ä¤ó¤Ê¤µ¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÉñÂæ¤ä¤ó¤Ê¤µ¤¤¤è¡×¡Ö¤³¤³¤Ç¤ä¤í¤¦¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¼Çµï¤Ï¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡É¤È»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃçÂå¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌò½ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÌÌÇò¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¤È‟À¤´Ö¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢ÉÝ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ç¡É¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éÎÞ¤°¤ß‟·Î¸Å¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£°¦ÕÈ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡É¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìò½ê¤µ¤ó¤Ï¡¢‟ËÍ¤Ï¤¤¤¤½ÎÀ¸¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤¬°ìÈÖÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎµÏ¿¤ÏÇË¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¶à¿µ½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡É ‟¤»¤Ã¤«¤¯Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Æþ½Î¼°¤ËÃÙ¹ï¤·¤¿¤ê¤Ê¤ó¤«¤·¤Æ¤Æ¡¢¡ÊÃçÂå¤µ¤ó¤«¤é¡Ë»þ´ÖÄÌ¤êÍè¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢·¯¤Ï¤â¤¦1»þ´ÖÁ°¡¢2»þ´ÖÁ°¤ËÍè¤¤¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£»Å»ö¤Ë¹Ô¤¯»þ¤Ï¤â¤¦Áá¤¯¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ÈÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤ÂÎ¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤ó¤Ç¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡É¤ÈÃçÂå¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢Ìò½ê¤µ¤ó¤ÏÃçÂå¤µ¤ó¤ÎºÊ¡¦¶³»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤â¡Ö°§»¢¤·¤Ê¤µ¤¤¡¢»þ´Ö¤ò¼é¤ê¤Ê¤µ¤¤¡¢ÀèÇÚ¤òÎ©¤Æ¤Ê¤µ¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È²û¤«¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÌò½ê¤µ¤ó¤Ï¡¢‟¤Û¤ó¤È¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤¿¤Á½ÎÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌµ½þ¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ëµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£40ºÐ¤òÄ¶¤¨¤¿¤°¤é¤¤¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¼«Ê¬¤Ï¤â¤¦»Å»ö¤â¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢ÂçÊÑ¤Ê»þ´ü¤Ë¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤Æ¡¢¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊËÍ¤¿¤Á¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡É¤ÈÏÃ¤·¡¢²¸»Õ¤È¤ÎÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
