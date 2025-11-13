日本とフィンランド限定♡マリメッコの新作「Piirto Unikko」デニムコレクション登場

フィンランド発のデザインハウス「マリメッコ（Marimekko）」から、アイコニックなウニッコ柄を大胆にあしらった新作デニム「Piirto Unikko」シリーズが登場しました。今回のコレクションは、日本とフィンランドのみで展開される限定アイテム♡シャツとパンツの2型で展開され、北欧らしい軽やかさと遊び心が光るデザインが、デニムスタイルをより華やかにアップデートしてくれます。

マリメッコ の名作を新解釈した限定デニム

大胆でアーティスティックな「Piirto Unikko」モチーフを全面にプリントしたデニムシャツ「Piirto Unikko Vaihe デニムシャツ」は、個性を引き立てながらも上品な印象に。

ウニッコの花柄が放つエネルギーと、デニムのナチュラルな風合いが絶妙にマッチし、カジュアルにもモードにも着こなせる一枚です。

価格：66,000円（税込）

販売：日本・フィンランド限定

限定 コレクションならではの特別感を楽しんで

価格：46,200円（税込）

同シリーズの「Piirto Unikko Barrel デニムパンツ」は、ゆるやかなバレルシルエットが魅力。美しいカーブラインと花柄の組み合わせが、動きのあるスタイリングを叶えます。

シャツとのセットアップはもちろん、無地トップスとの組み合わせもおすすめ♪限定展開だからこそ手に入れたい、マリメッコファン必見のアイテムです。

販売：日本・フィンランド限定

北欧の感性を纏って、デニムをもっと自由に♡

マリメッコの限定コレクション「Piirto Unikko」は、日常のデニムにアートを添えるような存在。トレンドを超えたタイムレスなデザインで、シーズンレスに楽しめます。

お気に入りのアクセサリーや小物と合わせて、あなただけのスタイリングを楽しんでみてはいかがでしょうか。