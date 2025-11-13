自民党の広島県連は公明党との連立解消を受け、衆議院広島3区の支部長に比例代表の石橋林太郎議員を選ぶよう自民党本部に要請しました。衆議院広島3区は、過去2回の選挙で公明党の斉藤鉄夫代表を与党統一候補として擁立していた選挙区です。

自民・公明両党の連立解消を受けて、自民党広島県連の幹部らはきょう、党本部で鈴木幹事長、古屋選対委員長と面会し、次の衆院選の公認候補予定者となる広島3区の支部長に比例代表の石橋林太郎議員を選ぶよう要望しました。

自民党広島県連 中本隆志 会長代理

「次の選挙にどちらが出るというのは最終的に選挙前にどの候補も決まると思うが、まずは支部長にしてくださいと要望した」

自民党 石橋林太郎 議員

「支部長にまずなること、そして小選挙区で戦うこと、そのあと戦って勝てるかどうかというのは私自身の踏ん張りだと思いますけど、まずはそこまでの支部長というところの第一ステップを着実に踏めればいいなという思いでおります」

要望に対し、鈴木幹事長は「なるべく早く支部長に選任するべく手続きを進めたい」と応じたということです。