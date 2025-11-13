SNS総フォロワー数365万人超えの人気原宿系クリエイター・しなこが、一緒に仕事をしている人物の経歴に驚く場面があった。

【映像】驚きの経歴を持つ作曲家

あぃりDXがプロデューサーを務めるキッズグループオーディション番組『Amazing Kids Audition #6』が11月13日に放送された。応募資格は5〜10歳（応募時点）で、合格者はあぃりDXも出演する『Harajuku Festival vol.1 〜子ども心を救え〜』最終公演 in 国立代々木競技場（2026年1月3日開催）でのデビューライブが決定している。

今回の放送では、3次審査を通過したキッズ15人による、4次審査前の最後の歌練習の様子が公開された。先生を務めるのは、竹下☆ぱらだいすやしなこ、Hey! Say! JUMP、乃木坂46などの楽曲を手掛ける作曲家・のぐち氏。4次審査の課題曲『バブるバブル』ものぐち氏とCHIKA氏の共作だ。

5人ずつに分かれた3チームに対して、のぐち氏はそれぞれにレッスンを行っていく。一人ひとりの課題を見つけて丁寧にレッスンする姿に、番組MCのしなこが言及した。自身の楽曲をレコーディングする時ののぐち氏とのやりとりについて、「すごく優しいんです」と語る。

そんなのぐち氏は、アカペラブームを巻き起こしたフジテレビ系の人気番組『力の限りゴーゴゴー！！』内の「全国ハモネプリーグ2」の優勝者だった。その経歴が紹介されると、MCのおぎやはぎ・矢作兼は「すごい人じゃない」と反応し、なぜかしなこも驚いた反応で「え、知らなかった！（笑）」とコメントしていた。（ABEMA／『Amazing Kids Audition｜アメイジング キッズ オーディション』より）