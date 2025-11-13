１日にスタートしたお笑いコンビ・ダウンタウンによる独自配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」の会員数が、５０万人を突破したことが関係者への取材で分かった。

昨年１月から活動を休止していた松本人志が、約１年１０カ月ぶりの復帰の場として同サービスを選んだことに加え、コンビの笑いを新たな形で発信する場として開設されたことが話題に。関係者によれば、ダウンタウンのブランド力に加え、オリジナルコンテンツとともに過去の出演番組も配信するという相乗効果が、会員数急伸の最大の要因になっている。

さらに「Ｕ−ＮＥＸＴ」、「ＡＢＥＭＡ」、「Ａｍａｚｏｎ Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏ」という他の配信サービスとも連係。複数のプラットフォームから視聴できる仕組みが、登録拡大の後押しにもなっているという。

松本はサービス開始日の１日に活動を再開し、生配信を実施した。事前登録は１０月２４日から可能だったが、生配信前の時点で既に２０万人が会員登録をしていたことが判明している。受付開始から２０日間での記録的な伸びとなった。

現時点では、松本によるオリジナルの新番組７本をはじめ、日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」のトーク集や、映画「大日本人」など過去作を配信。今後は相方・浜田雅功の企画、さらにはコンビとしての企画と、３カテゴリーでの展開が順次予定されている。

吉本興業は昨年１２月、コンテンツ制作拡大と番組フォーマットの海外展開を目的にコンテンツファンドを設立。今年８月までに国内外から数十億円規模の出資を受けており「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」はその資金を活用する第１弾プロジェクトとして位置づけられていた。

今後さらにコンテンツが充実していくことで１００万人突破も視野に入れている。