フラーム所属の「好きな女性俳優」ランキング！ 2位「戸田恵梨香」をわずか1票差で抑えた1位は？
1998年に設立された芸能事務所「フラーム（FLaMme）」には、今をときめく女性俳優が多数所属しています。
All About ニュース編集部は10月23〜24日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「フラーム所属の女性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「フラーム所属の好きな女性俳優」ランキングを紹介します。
2位に選ばれたのは、戸田恵梨香さんです。
10代の頃から第一線で活躍し続ける戸田さんは、2006年の映画『デスノート』で注目を集めました。その後は多数のドラマや映画、テレビCMにも出演し、代表作には『ライアーゲーム』シリーズ、『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』 シリーズ（共にフジテレビ系）などが挙げられます。2026年1月スタートの新ドラマ『リブート』（TBS系）で日曜劇場初出演を果たす予定です。
アンケート回答では、「演技をしてる時としていない時のギャップが魅力的なので」（50代女性／神奈川県）、「昔から変わらない、カッコ可愛い顔をもっているからです」（20代女性／北海道）、「ライアーゲーム見てからずっと好きライアーゲームが今までで1番好き」（20代男性／福岡県）、「昔から顔やスタイルが好みで、戸田さんが出ているテレビやインスタグラムはよく見ています」（30代女性／愛知県）などのコメントが集まりました。
1位は、有村架純さんでした。
2010年に俳優デビューを飾った有村さんは、2015年の主演映画『ビリギャル』で「第39回 日本アカデミー賞」の優秀主演女優賞と新人俳優賞を受賞。近年ではNHK大河ドラマ『どうする家康』や映画『ちひろさん』などに出演しています。多数のテレビCMやバラエティー番組でも起用され、常にお茶の間の支持を集める存在として活躍し続けています。
回答者からは、「朝ドラのイメージが強く清純派、それでいて演技力にも磨きをかけている、天才肌かと思ったら真面目な努力家な一面もあって好きになった」（40代男性／岩手県）、「可愛くてスペックに出ている頃から応援していた」（50代女性／北海道）、「透明感があり、お顔は童顔にも感じるのに色気があって、魅力的です。バラエティに出ているときの自然な笑顔や様子も素敵です」（20代女性／神奈川県）、「透明感と自然体の演技で幅広い役柄をこなせるため」（40代男性／静岡県）などの声が集まりました。※回答者からのコメントは原文ママです
2位：戸田恵梨香／112票
1位：有村架純／113票
