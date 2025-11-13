私は年収500万円で働いています。このままの収入で将来月20万円の年金を受け取れますか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、将来、年金を月20万円もらいたい場合の現役時代の収入についてです。
老齢基礎年金は、未納や免除がない場合、2025年度（令和7年度）では月額6万9308円（満額）です。
老齢厚生年金は、現役時代の収入（標準報酬月額）と加入期間によって計算されます。計算式は次のとおりです。
平均標準報酬額×5.769／1000×加入月数（※平成15年4月以降の新計算式）
※従前額保障での計算方法。スライド率等については省略。乗率は昭和21年4月2日生まれ以降の人の新乗率を使用
なおこさんが仮に20歳から国民年金に加入し、その後22歳から60歳までの38年間（456カ月）、年収を一定として厚生年金に加入し続けた場合、老齢基礎年金（月6万9308円）に加えて、老齢厚生年金で月13万692円を受け取ると合計20万円になります。
そのために必要な標準報酬月額を逆算すると次のとおりです。
156万8304円÷（5.769／1000×480）＝約56万6355円
これを年収に換算すると、
56万6355円×12カ月＝約679万6260円
つまり、将来月20万円の年金を受け取るには、生涯平均で年収約680万円が必要です。
一方、現在の年収が500万円（標準報酬月額は約41万6000円）の場合、40年間同じ水準で働くと次のように試算されます。
41万6000円×5.769／1000×480＝年額115万1954円
→月額約9万6000円
老齢基礎年金（6万9308円）と合わせると、合計月16万5308円が見込まれます。希望の月20万円には約3万4700円不足します。
年収を上げるのは簡単ではありませんが、老後の備えには次のような選択肢もありますよ。
・iDeCo（イデコ）やNISAを活用した老後に向けての資産形成
・退職金制度・企業年金などの活用
・生活費の見直し（ダウンサイジング）
公的年金だけに頼らず、早めに資産形成や支出の最適化を考えることが大切です。
※本計算は2025年度（令和7年度）の制度に基づく概算です。将来の制度改正や物価変動により実際の年金額は変わる可能性があります
※経過的加算は考慮していません
※年収・年金額はいずれも額面（税・社会保険料控除前）で試算しています
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
