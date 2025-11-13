ナンバープレートでかっこいいと思う「茨城県の地名」ランキング！ 2位「水戸」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
車を走らせるとき、ふと前の車のナンバープレートに目がいくこと、ありますよね。数字や文字の並びもさることながら、「地名」の印象でその車の雰囲気がぐっと変わることも。中には「この地名、なんだかかっこいい！」と思わず感じてしまうものもあるでしょう。そんな“ナンバー地名のかっこよさ”について、多くの人がどう思っているのかを調べてみました。
All About ニュース編集部では、2025年11月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートでかっこいいと思う地名に関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでかっこいいと思う「茨城県の地名」ランキングの結果をご紹介します。
【3位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「水戸黄門が有名なので、水戸という名称を見ると茨城県をすぐ思い出すし、個人的には二文字なのが短くかっこいい感じがするから」（40代女性／栃木県）、「茨城県だとわかりやすい」（40代女性／埼玉県）、「全国的に知名度があってかっこよくて憧れる」（30代女性／千葉県）といった声が集まりました。
回答者からは「多くの研究機関が立地しているため、知的で近未来的なイメージが魅力的だと思います」（30代女性／愛知県）、「珍しいひらがな表記と、学園都市をイメージさせるスリムな感じ」（10代男性／東京都）、「平仮名3文字というバランスがかっこいいと思うから」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2025年11月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートでかっこいいと思う地名に関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでかっこいいと思う「茨城県の地名」ランキングの結果をご紹介します。
2位：水戸／82票茨城県の県庁所在地である水戸市は、徳川御三家の1つ・水戸藩の城下町として発展し、水戸黄門で知られる徳川光圀ゆかりの地としても有名です。地名はシンプルながら、長い歴史と文化的な重み、そして県都としての存在感が感じられます。「水戸」ナンバープレートには、こうした伝統と誇りが象徴されており、関東地方を代表する都市の1つとして多くの人に親しまれています。
回答者からは「水戸黄門が有名なので、水戸という名称を見ると茨城県をすぐ思い出すし、個人的には二文字なのが短くかっこいい感じがするから」（40代女性／栃木県）、「茨城県だとわかりやすい」（40代女性／埼玉県）、「全国的に知名度があってかっこよくて憧れる」（30代女性／千葉県）といった声が集まりました。
1位：つくば／152票茨城県南部に位置するつくば市は、筑波研究学園都市として発展してきた、科学と技術の街です。地名がひらがな表記である点も特徴的で、先進的かつ親しみやすい印象を与えます。最先端の研究機関が集まる都市としての知的で未来的なイメージが高く評価され、「かっこいい地名」として多くの支持を集めました。そのブランド力は県内でも際立っています。
回答者からは「多くの研究機関が立地しているため、知的で近未来的なイメージが魅力的だと思います」（30代女性／愛知県）、「珍しいひらがな表記と、学園都市をイメージさせるスリムな感じ」（10代男性／東京都）、「平仮名3文字というバランスがかっこいいと思うから」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)