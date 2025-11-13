ナンバープレートでかっこいいと思う中国地方の地名ランキング！ 2位「倉敷（岡山県）」、1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年11月4〜6日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、「かっこいいと思うナンバープレート」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「ナンバープレートでかっこいいと思う中国地方の地名」ランキングの結果をご紹介します。
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「美観地区などの歴史的な街並みや文化的な雰囲気が、上品でおしゃれなイメージを与えていると思う」（40代女性／愛知県）、「漢字の雰囲気に品格があり格好良さがとてもある」（40代男性／神奈川県）、「ジーンズのイメージ。スマートで安全運転を心がけてくれそう」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「出雲大社のおひざ元で守られている感じがするところがカッコいい」（30代女性／愛知県）、「虹をイメージしたヤマタノオロチのデザインがかっこいいから」（40代女性／兵庫県）、「古事記や神話の舞台としての神秘的な印象が強く、古代の歴史を感じさせる重みのある響きがかっこいいです。日本らしさと神聖さを感じられます」（20代男性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：倉敷（岡山県）／53票岡山県の倉敷市は、白壁の町並みが美しい「美観地区」で知られています。江戸時代に幕府の直轄地として栄えた歴史を持ち、今もその当時の風情を色濃く残しています。柳並木や石橋が情緒あふれる風景を作り出し、大原美術館などの文化施設も集積しています。また、児島地区は国産ジーンズ発祥の地としても有名で、歴史と文化、産業が融合した地域です。
1位：出雲（島根県）／148票島根県の出雲地域は、日本の神話と歴史の中心地の一つです。特に「出雲大社」は、縁結びの神様として全国的に有名で、旧暦の10月には全国の神様が集まるとされる「神在月」の神事が行われます。日本海に面し、美しい自然景観にも恵まれています。神話の里として知的な響きを持ち、その名の響き自体に神秘的な魅力が感じられます。
