任期満了に伴う香川県観音寺市長選挙は今月16日に投開票が行われます。将来のために、いま何に取り組むべきか。新しい「道の駅」の整備計画などを巡り、3人の候補が舌戦を繰り広げています。

観音寺市長選挙に立候補しているのはごらんの3人です。

（佐伯明浩候補）

「公約の一つである新道の駅をしっかりとつくり上げていきたい」

（大久保隆敏候補）

「新道の駅。本当に必要なのか」

（柳生紘明候補）

「新しい箱ものができようとしています。将来世代にとって負担になると思っています」

観音寺市長選挙に立候補しているのは、届け出順に、現職で再選を目指す佐伯明浩氏、新人で元観音寺市議会議員の大久保隆敏氏、同じく新人で元観音寺市議会議員の柳生紘明氏の3人です。

「道の駅」整備をめぐって

香川県の最も西に位置する観音寺市です。人口約5万6000。旧観音寺市と旧大野原町、旧豊浜町が合併し、20年の節目を迎えています。少子高齢化や若者の市外への流出などが大きな課題となっています。衰退するまちをどう変えていくのか。市民の関心を最も集めているのが、にぎわい創出の拠点として計画されている新たな道の駅の整備です。

（観音寺市民）

「道の駅でいろいろな意見がたくさんあるけれど、できたらいいなと思っています」

「活性化するのではないか、農産物の集荷をしてもらえるという話もあるようですし」

「あれはだめだね、道の駅を整備してもだめだと思う、若い人たちが本当に幸せになれる世の中になってほしい」

「（新道の駅の整備に）反対ではないですが、観音寺市が借金を抱えなかったらいいのになと思います」

豊浜町の国道11号沿いに計画されているのが、中四国最大級の新しい「道の駅」です。総事業費は78億円あまり。国の補助などを活用し、市の実質的な負担は約19億円を見込んでいます。

各候補の考えは

現職の佐伯氏の公約でもあり、特産品を販売する産直市や子どもが遊べる大型遊具を揃えるほか、防災拠点としても活用したいとしています。

（佐伯明浩候補）

「交流人口、関係人口、移動人口をつくって、人、もの、情報、金を市外、県外、海外から呼び込む、そのためにも起爆剤が必要だとして、中四国最大級の道の駅を整備していかなければいけない」

道の駅の整備に反対を訴える大久保氏です。市の施設や島の診療所の改築などに予算を優先すべきだと主張しています。

（大久保隆敏候補）

「市民生活になくてはならない公共施設が古くなっている。改築して市民の日常生活に支障がないようにしないといけない」

柳生氏はSNSなどを活用し独自の選挙戦を展開しています。「道の駅」では市が儲からない、将来を見据えた投資をすべきと訴えています。

（柳生紘明候補）

「使った分が金や何かで返ってくるのであれば問題ないと思っていますが、金が返ってこないというのが1年間調べてみての感想になるので、将来世代の負担をできるだけ小さくしていきたい」

現職の1期4年の評価も問われる観音寺市長選挙です。今月（11月）16日に投票が行われ即日開票されます。