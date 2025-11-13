イオン限定「マイメロディ＆クロミペアマスコット」登場へ！ おそろいアニバーサリーを記念したデザイン
「イオン」は、11月20日（木）から、限定アイテムの「マイメロディ＆クロミペアマスコット」を、全国の「イオン」と「イオンスタイル」店舗で発売する。
【写真】Netflixシリーズ『My Melody ＆ Kuromi』の展覧会開催へ！
■リボンもかわいい
今回登場する「マイメロディ＆クロミペアマスコット」は、マイメロディがデビュー50周年、クロミがデビュー20周年を迎えた“おそろい”のアニバーサリーイヤーを記念した「イオン」限定ボールチェーンマスコット。
マイメロディとクロミどちらの頭にも、「イオン」を象徴するコーポレートカラーのリボンが施された特別なデザインとなっている。
また、マイメロディはクリームソーダ、クロミはアイスクリームを手に持っているところもポイント。
そして本アイテムは、「イオン」＆「イオンスタイル」約240店舗のおもちゃ売場ファンシー＆雑貨コーナーに並ぶほか、「イオンスタイルオンライン」でも展開される。
ちなみに、今年はマイメロディとクロミのアニバーサリーイヤーを記念したさまざまなイベントが開催されており、例えば東京・渋谷にある東京アニメセンター in DNP PLAZA SHIBUYAでは、12月19日（金）から、マイメロディ＆クロミを題材にしたNetflixシリーズ『My Melody ＆ Kuromi』の展覧会「Netflixシリーズ『My Melody ＆ Kuromi』 Miniature Wonderland ミニチュア ワンダーランド」が開催予定だ。
