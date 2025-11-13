¡Ö¥à¥µ¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×Âç¹õÃì¤ÎÅÅ·âµ¢¹ñ¡¡Ê¡²¬Âè°ì¤Ë½±¤Ã¤¿¶ÛÇ÷¤Î5Æü´Ö¡¡¤É¤óÄì¤«¤é¥é¥¤¥Ð¥ëÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¤ò¤Ê¤¼ÅÝ¤»¤¿¤«¡¡¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡Û
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡Ê¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡ËÊ¡²¬¸©Âç²ñ¤Ï·è¾¡¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÆü¤Î11·î3Æü¡¢Ê¡²¬Âè°ì¤¬Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤ò80¡½70¤ÇÇË¤ê¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸©²¦¼Ô¤ÎºÂ¤òÃ¥´Ô¤·¤ÆËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£Âç°ìÈÖ¤Î5ÆüÁ°¤ËÂç¹õÃì¤ÎÎ±³ØÀ¸¥·¡¼¡¦¥à¥µ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¿ÊÏ©·èÃÇ¤Î¤¿¤á¤Ë°ì»þµ¢¹ñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶ÛµÞ»öÂÖ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¾¡Íø¡£¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÉâ¤«¤ó¤À¡Ö¡©¡×¥Þ¡¼¥¯
¢¡¡þ10·î29Æü¡þ¢¡
¡¡Âç°ìÈÖ¤ò5Æü¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿10·î29Æü¡£Ê¡²¬Âè°ì¤ÏÁ°Æü¤Ë°ú¤Â³¤¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¥¢¥¯¥·¥ª¥óÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¡Ë¤Ç¤ÎÎý½¬¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Àè¤Ë²ñ¾ìÆþ¤ê¤·¤¿°æ¼ê¸ý¹§´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ë¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÅþÃå¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥à¥µ¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤ÇÎý½¬¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÁÐ»Ò¤Î·»Äï¡¢µÜËÜÁï¤ÈÍÔ¡Ê¤È¤â¤Ë3Ç¯¡Ë¤â¡Ö»î¹çÁ°¤Ë²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤ä¤í¡×¤Èà¤³¤ÎÆü¤À¤±áµÙ¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¥·¡¼¡¦¥à¥µ¤¬¤¤¤ëÁ°Äó¤ÎÎý½¬¤ò¾Ã²½¤·¤¿¡£»öÂÖ¤Î¿¼¹ï¤µ¤òÇÄ°®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Îý½¬¤ò½ª¤¨¤Æ¥¢¥¯¥·¥ª¥óÊ¡²¬¤«¤é³Ø¹»¤Ëµ¢¤ë¥Ð¥¹¤ÎÃæ¡£2Ç¯À¸¤ÎÎ±³ØÀ¸¥¬¥¤¡¦¥Þ¥µ¥ó¥Ð¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¡¢¥à¥µ¤«¤é¡Öº£¤ÏÅìµþ¡£¤³¤ì¤«¤é¥»¥Í¥¬¥ë¤Ëµ¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ü¥¤¥¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÆ¬¤Î¾å¤Ë¡Ø¡©¡Ù¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¡ÊµÜËÜÁï¡Ë¡£Ê¡²¬ÂçÂç¹êÀï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤âÉÔºß¤Ç·Þ¤¨¤ë¶²¤ì¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×ÎÞ»ß¤Þ¤é¤ºÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»ÊÎáÅã
¢¡¡þ10·î30¡¢31Æü¡þ¢¡
¡¡µ¢¹ñ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿ÍâÆü¤Î10·î30Æü¡£¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡×¤È°æ¼ê¸ý¹§´ÆÆÄ¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹¶¼é¤Ï¥·¡¼¡¦¥à¥µ¤ò¼´¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö°ìÈÖ½¤Àµ¤¹¤ëÅÀ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¡¢1Ç¯À¸¤Î¥ó¥¬¥ó¥Ü¡¦¥â¥ó¥´¡¦¥ê¥´¤È¥Ð¡¦¥¤¥Ö¥é¥Ò¥Þ¡¦¥Ï¥ê¥ë¤Î2¿Í¤òÊ¡²¬ÂçÂç¹êÀï¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
¡¡1Ç¯À¸2¿Í¤Ï¼éÈ÷¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍý²ò¤·¤¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹¶·â¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤â¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤«¤é¡¢´ÆÆÄ¼«¤é¶µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¡£ÀèÈ¯5¿Í¤È¥»¥«¥ó¥É¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤Î10Ê¬¥²¡¼¥à¤Î1ËÜÌÜ¤Ç¤Ï¡¢Î±³ØÀ¸¤¬¤¤¤ëÀèÈ¯Â¦¤¬12¡½28¤Ç´°ÇÔ¤·¤¿¡£
¡¡Îý½¬¸å¤Ë3Ç¯À¸¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¹½À®¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£Ìó10Ê¬¸å¡Ö1Ç¯À¸¤ÎÎ±³ØÀ¸2¿Í¤è¤ê¡¢2Ç¯À¸¤Î¥½¥Ã¥×·»Äï¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿Êý¤¬Àï¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È°æ¼ê¸ý´ÆÆÄ¤ËÄó°Æ¤·¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¼ó¤ò½Ä¤Ë¿¶¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÎ±³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÏµÞÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Èà¤é¤Î¹â¤µ¤ÏÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡£2Ç¯À¸¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¤¬¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÁê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤è¡×
¡¡¤â¤¦°ìÅÙ¡¢3Ç¯À¸¤À¤±¤Ç½¸¤Þ¤ê¡¢º£ÅÙ¤ÏÌó20Ê¬´ÖÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Áí°Õ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°æ¼ê¸ýÀèÀ¸¤ÎÄó°Æ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÀâÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊµÜËÜÍÔ¡Ë¡£Êý¿Ë¤ò¸Ç¤á¡¢»Ä¤ê3Æü´Ö¤ÎÎý½¬¤Ë·ü¤±¤¿¡£µÜËÜÁï¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤¬Ê¸¶ç¤ò¸À¤¤»Ï¤á¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£Ê¸¶ç¤ò¸À¤¦¤Î¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥·¡¼¡¦¥à¥µ¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ì¤¿µÜËÜÍÔ¤Ï²ÈÂ²Æ±Á³¤Ë2Ç¯È¾¤ò²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤·¥³¡¼¥È¤Ç¤Ï¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥³¡¼¥È¤Ç¤Ï·ë¹½¤Õ¤¶¤±¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£Í§Ã£¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡Ä¡£¾¡¤Ã¤Æ¤â¡Ø¥à¥µ¤ª¤é¤ó¤Î¤«¡£°ì½ï¤Ë¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡×¡£ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢Ì²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÌëÌÀ¤±¤¿31Æü¡¢Îý½¬¤Ç¤Ï2¿Í¤ÎÎ±³ØÀ¸¤Î»î¹ç·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤ÅÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢»î¹ç¤ÈÆ±¤¸¤¯10Ê¬¥²¡¼¥à¤ò4ËÜ¹Ô¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥×¥ì¥¹¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤éÂ®¹¶¤òÁÀ¤¦5ÂÐ5¤â¼Â»Ü¡£Âç¹ê¤Î¥¾¡¼¥ó¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÂÐºö¤âÆÍ´Ó¹©»ö¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£µÜËÜÁï¤Ï¡ÖÁ°Æü¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ê·°Ïµ¤¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸÷ÌÀ¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¶¯¤¤¤ó¤À¡×¥¨¡¼¥¹¤ò1Æü¤ÇÊÑ¤¨¤¿¥²¥
¢¡¡þ11·î1Æü¡þ¢¡
¡¡1»î¹çÊ¿¶Ñ20¡Á30ÆÀÅÀ¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥·¡¼¡¦¥à¥µ¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤Ë¤ÏµÜËÜ¥Ä¥¤¥ó¥º¤È¥¨¡¼¥¹Ä¹²¬ÂçÅÎ¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÆÀÅÀ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤È3¿Í¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢11·î1Æü¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¡¢Ä¹²¬¤¬ÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¡£5ÂÐ5¤Ç¤Ï¶ì¤·¤¤¾õÂÖ¤«¤é½Ð¤·¤¿¥Ñ¥¹¤ò¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢À¸Ì¿Àþ¤È¤Ê¤ëÁ°Àþ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¹¤äÂ®¹¶¤Ç¡¢µÜËÜ·»Äï¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö²¿¤À¤½¤ÎÂÕËý¥×¥ì¡¼¤Ï¡£3Ç¯À¸¤À¤¾¡£100¿Í¤ÎÉô°÷¤òÂåÉ½¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤ó¤À¡£¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÂÖÅÙ¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È°æ¼ê¸ý´ÆÆÄ¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤º¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤òÀèÀ¸¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÂÖÅÙ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÊÄ¹²¬¡Ë¡£Îý½¬¸å¡¢¸¶ÅÄÍµºî¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁ°¤ÇÄ¹²¬¤òÍ¡¤·¤¿¡£¡ÖÁª¼ê¤ÎÁ°¤Ë°ì¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Ê¡²¬Âè°ì¤Ï100¿Í°Ê¾å¤ÎÉô°÷¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¶¯¤¤¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¡¢Æþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤âÆþ¤ë¡£º£ÆüÊÑ¤ï¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤è¡×
·èÀïÁ°Æü¤â3»þ´Ö°Ê¾åÎý½¬¡Ö¥×¥é¥¤¥É¤Ë·ü¤±¤Æ¤ä¤êÊÖ¤½¤¦¡×
¢¡¡þ11·î2Æü¡þ¢¡
¡¡ÍâÆü¡£Ä¹²¬¤¬¼þ°Ï¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤¿¡£Á°Æü¤È¤Ï°ã¤¦¶õµ¤¤ÇÎý½¬¤¬¿Ê¤à¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁÛÄê¤·¤¿5ÂÐ5¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅÄÉù°ÊÌò¤Î¥é¥ó¥É¥ê¥¬¥óÊ¿ÎÉ¤ËÆÀÅÀ¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£50¡½60¤Î10ÅÀº¹¤òÄÉ¤¦Âè4¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼10Ê¬´Ö¤òÁÛÄê¤·¤¿5ÂÐ5¤Ç¤â71¡½89¤ÈµÕ¤ËÎ¥¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤â3»þ´Ö°Ê¾å¤ÎÎý½¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÌÚÍËÆü¡Ê30Æü¡Ë¤ËÈæ¤Ù¤¿¤éÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£°æ¼ê¸ý´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤âµÜËÜ¥Ä¥¤¥ó¥º¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤Ê¤º¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ´Á³¥À¥á¤Ç¤¹¡£ËÜÀï¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÎý½¬»þ´Ö¤âÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÈè¤ì¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥à¥µ¤ÎÊ¬¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÈÄ¹²¬¤¬ÅÀ¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¿çÌ²ÉÔÂ¤âÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¢¤¤é¤á¤¿¤ê¡¢¤À¤é¤·¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¡¢¸«¶ì¤·¤¤¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤¸©¤Î·è¾¡Àï¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤ë»î¹ç¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÌÀÆü¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤«¤¦¡×¡£°æ¼ê¸ý´ÆÆÄ¤¬¿´¹½¤¨¤òÀâ¤¡¢¸¶ÅÄ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¿´¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤¿¡£¡ÖÄ¹²¬¤¬°ìÆü¤ÇÊÑ¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÀ®Ä¹¡£3Ç¯À¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ê¡²¬¤ÇºÇ¸å¤Î»î¹ç¤À¤«¤éÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¥à¥µ¤¬¤¤¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡£6·î1Æü¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¸©Í½Áª·è¾¡¡Ë¤ÎÇÔÀï¤¬¤¢¤ë¡£¥×¥é¥¤¥É¤Ë·ü¤±¤Æ¤ä¤êÊÖ¤½¤¦¡£º£Æü¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç»×¤¤¤Ã¤¤ê¤ä¤ì¤ÐÀäÂÐ¤ËÂç¹ê¤Ï·ù¤¬¤ë¡£Âç¹ê¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤è¤¦¡£15¿Í¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¡£±þ±ç¤ò´Þ¤á¤Æ¾¡¤È¤¦¡£Éé¤±¤Æ¤¤¤¤¤È¤«¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï°ìÀÚ¤¤¤é¤Ê¤¤¡£ÀäÂÐ¾¡¤È¤¦¡×
Î¾¥Á¡¼¥à¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¥¸¥ã¥ó¥×¥·¥å¡¼¥È
¢¡¡þ11·î3Æü¡þ¢¡
¡¡»î¹çÅöÆü¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¥Ð¡¦¥¤¥Ö¥é¥Ò¥Þ¡¦¥Ï¥ê¥ë¤Î¹â¤µ¤È¥ê¥ó¥°¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¸¥ã¥ó¥×¥·¥å¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£°æ¼ê¸ý´ÆÆÄ¤ÏÎý½¬Ãæ¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤¦¾õ¶·¤ÇÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¡¢ÂÇ¤Ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤¹¤ê¹þ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¹¶¼é¤Ç¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ËÍí¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢2ÅÀ¡¢3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÉÔ°Â¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤ÏÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼1Ç¯À¸¡¢ÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¤«¤é¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤òÍ¶È¯¤µ¤»¤¿¡£8ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿Âè4¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼»Ä¤ê2Ê¬¤Ç¤ÏÇòÃ«¤Ë¥À¥Ö¥ë¥Á¡¼¥à¤ò»Å³Ý¤±¡¢¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤òµÜËÜÁï¤¬¥«¥Ã¥È¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ®¹¶¤Ç10ÅÀº¹¤ËÌá¤·¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤ËÎý½¬ÄÌ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£µÜËÜ¥Ä¥¤¥ó¥º¤Ï²ñ¿´¤Î¾¡Íø¤ò¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç´î¤ó¤À¡£µÜËÜÁï¤Ï23ÆÀÅÀ¡£²¿ÅÙ¤âÁê¼ê¼éÈ÷¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤êÆñ¤·¤¤¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤áÂ³¤±¤¿¡£µÜËÜÍÔ¤ÈÄ¹²¬¤Ï¤È¤â¤Ë13ÆÀÅÀ¡¢3¿Í¤Ç·×49ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç°æ¼ê¸ý´ÆÆÄ¤ÏÎÞÀ¼¤À¤Ã¤¿¡£¸¶ÅÄ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤Ï¡Öµ¤¹ç¤Èº¬À¤Î¾¡Íø¡£°ì¿Í°ì¿Í¤¬¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£º£Ç¯¤Î3Ç¯À¸¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼°Ê³°¤¬¤¤¤¤¡£ËÜÅö¤Ë²æËý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢±þ±ç¤âÀáÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£Íê¤â¤·¤¤Èà¤é¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤é»×¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È±þ±çÀÊ¤ËÌÜ¤ò¤ä¤Ã¤¿¡£
16Æü¤ËÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¤ÈºÆÀï
¡¡Íâ½µ11·î8¡¢9Æü¤ÎU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡ÊµÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô¡Ë¤Ç¤ÏÎ±³ØÀ¸¤Î¤¤¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤²¦¼ÔÄ»¼è¾ëËÌ¤Èºò²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤²¦¼ÔÅì»³¡ÊµþÅÔ¡Ë¤ËÂçÇÔ¤·¤¿¡£¸·¤·¤¤¸½¼Â¤â¸«¤»¤é¤ì¡¢¡Ö¼«ÎÏ¤Î¤Ê¤µ¡¢¼å¤µ¤¬½Ð¤¿¤·¡¢²ÝÂê¤¬½Ð¤¿¡×¡£¤µ¤é¤Ë16Æü¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤ÇÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤Ç¤Î2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤Ø¡¢¸±¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤«¤Ï»Ä¤ê1¥«·îÍ¾¤ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£