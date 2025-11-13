¡ÖÌ¡ºÍ¤ÏÂ³¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í?¡×¡¡ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¯¤ë¤Þ¤Î²óÅú¤Ï¡Ä
ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù(Ëè½µÆüÍË21:00¡Á)#7¤¬¡¢9Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡(C)AbemaTV,Inc.
¡û¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ø¤ÎËÜ²»¤äÌ¤Íè¤ÎÅ¸Ë¾¤Ê¤É¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦
¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¡û¡ûÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¤¯¤ë¤Þ¤¬¡¢°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ï¥í¡¼¥«¥ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ä¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯¤Ê¤É¤Î´ðËÜÎ¦Ï©¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢Æî¥¢¥¸¥¢½ÄÃÇ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥åÎ¹¤Î»Ä¤ê»ñ¶â¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÈÆ±Éô²°¤È¤Ê¤ë¥Ä¥¤¥ó¥ë¡¼¥à¤òÍ½Ìó¤·¤¿¤¯¤ë¤Þ¡£¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È2¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ø¤ÎËÜ²»¤äÌ¤Íè¤ÎÅ¸Ë¾¤Ê¤É¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¾ìÌÌ¤â¡£
¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ï¡Ö´ðËÜ´Ñ¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡¢¡ÖÉñÂæ¤Î¿Í´Ö¤À¤«¤é¤³¤½»×¤¦¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡Ö¥Í¥¿ÈÖÁÈ¤Ï¼ýÏ¿¤ÏÌÌÇò¤¤¤±¤É¡¢ÊüÁ÷¤Ç´Ñ¤¿¤é¤À¤¤¤¿¤¤ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÇ÷ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¥Ü¥±¤Ë¡£¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â¡×¤ÈÅÇÏª¡£
¡Ö(ÊüÁ÷¤Ï)¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥â¥Î¡×¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤É¤ó¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤âÃ£À®´¶¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¥â¥Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢Â¿Ê¬Ì¡ºÍ»Õ¤Ï»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡û¡ÖÌ¡ºÍ¤ÏÂ³¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ä
¤Þ¤¿¡¢¤¯¤ë¤Þ¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤«¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤º¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ï¼Ú¶â¤òÊÖ¤·¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Î¼ºÇÔ¤Ç¼Ú¶â7,000Ëü±ß¤òÊú¤¨¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¸½¾õ¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤¯¤ë¤Þ¤Ï¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¥Õ¥§¡¼¥º1¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢²¿¤¹¤Ã¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤·¡¢¡Ö30Âå¤Ã¤Æ°ìÈÖÆ¯¤±¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤Î10Ç¯¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã²¿¤«¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤È¡¢30Âå¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤«¤é¤Î¡Ö¤Ç¤âÌ¡ºÍ¤ÏÂ³¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í?¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤Ë¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÖÆñ¤·¤¤¤È¤³¤Ã¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤¯¤ë¤Þ¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÉ½ÉñÂæ¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤ÈÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¤¹¤Í¡£¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤¹¤Í¡Ä¡Ä¤Ç¤â¸þ¤¤¤Æ¤ë¤È¤Ï»×¤¦¡×¤È¡¢¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¡û¡ûÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¥·¥ê¡¼¥º(ÄÌ¾Î¡¦¤»¤«¤Ï¤Æ)¤Ï¡¢ÃøÌ¾¿Í¤òÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¡¢¤½¤³¤«¤é³À´Ö¸«¤¨¤ë¸½ÃÏ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÍÍ»Ò¤äÎ¹¤Ç¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¿Í¤Ï¤Ê¤¼Î¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤«?¡×¡Ö¡È¿ÍÀ¸¡É¤È¤¤¤¦Î¹¤ÎÌÜÅª¤Ï?¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ËÇ÷¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£
ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¡¢³¤³°¤Ç³ú¤ß¥¿¥Ð¥³¤ËÄ©Àï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡×¡Ö»õ¤Î¥¨¥Ê¥á¥ë¼Á¤¬Á´ÉôÍÏ¤±¤¿¡×¡¡📍ABEMA¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡ÙËè½µÆüÍËÌë9»þ¤«¤éºÇ¿·ÏÃ¤òÌµÎÁÊüÁ÷Ãæ¡ª- ABEMA(¥¢¥Ù¥Þ) (@ABEMA) November 11, 2025
¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡(C)AbemaTV,Inc.
