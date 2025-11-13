元同僚の女性の自宅に侵入し、殺害した罪に問われている男の裁判員裁判。13日の被告人質問で男が語ったこととは。





この裁判は去年7月、山鹿市下吉田の小売業、園村圭司被告（52）が元同僚の女性（当時58）の自宅に侵入し、腕や手で首を絞めて殺害したとして、住居侵入と殺人の罪に問われているものです。



11日の初公判で検察は、園村被告から依頼を受け宅配業者を装った探偵が女性の家のインターホンを鳴らした後、家に侵入した園村被告が催涙スプレーを噴射し、抵抗がなくなるまで女性の首を絞めて殺害したと指摘しました。これに対し、園村被告は殺害の事実は認めたものの、殺意については否認していました。





13日は被告人質問が行われ、園村被告は当時は長時間労働でうつ状態となり正常な判断ができなかったと説明。「女性と話をしたかったが嫌がられると思い、気絶させて連れ出そうとした」と改めて殺意を否認しました。



また鑑定人質問で精神鑑定を行った医師は、うつ状態では計画的な犯行は困難だとしたうえで「相手の気持ちが読めないなどの自閉スペクトラム障害や人格障害の特性があり、犯行に影響を与えた可能性がある」と述べました。





裁判は17日に結審し、25日に判決が言い渡される予定です。