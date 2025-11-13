【試し読みアリ】こじらせ最強女達をホメたら…!?『ホメちょろ無双』サイコミにて連載開始!
Cygamesは、漫画アプリ「サイコミ」にて、11月13日昼12：00より、 主人公のホメっぷりに最強女達が翻弄されるファンタジーコメディ『ホメちょろ無双〜こじらせ最強女達をホメただけで最強PTに〜』(著・からしと)の連載を開始した。
○あらすじ
最強なヤツほど孤独でこじらせててホメたらちょろい!?
「本音がダダ漏れする」魔法をかけられた主人公のホメっぷりに最強女達が翻弄されるゆるゆる(?)ファンタジー!
○担当編集からのおすすめコメント
「本音が出てしまう」主人公の真っすぐなホメっぷりに、最強すぎてこじらせてきた女の子たちが翻弄されて次々とデレっと陥落していく……!
もっと主人公にホメられたい……! 主人公のホメを独占したい……! そういった欲望(?)渦巻く掛け合いが楽しめる作品です。
吸血鬼の「メスガ鬼」を始めとした、かわいくも一癖二癖あるヒロインたちが大変魅力的でただ眺めているだけでも楽しめるので、ぜひゆるっとお楽しみください!
○試し読み『ホメちょろ無双〜こじらせ最強女達をホメただけで最強PTに〜』
(C) Karashito / Cygames, Inc.
