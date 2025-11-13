¡Úµð¿Í¡Û½©µ¨¥¥ã¥ó¥×ºÇ½ªÆü¡¡Àô¸ýÍ§ÂÁ¡Ö¤¹¤´¤¯½¼¼Â¡×¡¡Íè½Õ¤Ë¸þ¤±¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÌÌ¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¸ì¤ë
¡þ¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í ½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê13Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Û¤«¡Ë
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Ï10·î29Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÎºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆµåÃÄ¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î1Æü¤â·üÌ¿¤ËÎý½¬¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¡¼¥È¥Î¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥µ¡¼¥É¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¤ä¥Æ¥£¥ÞÁª¼ê¤¬À¼½Ð¤·¤ËÎå¤ß¡¢Åê¼ê¿Ø¤ÏÃÏ¹ö¤Î³¬ÃÊ¥À¥Ã¥·¥å¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³¬ÃÊ¥À¥Ã¥·¥å¤ò½ª¤¨¤¿¥ë¥·¥¢¡¼¥ÎÅê¼ê¤Ï¡¢³Û¤«¤éÂçÎÌ¤Î´À¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥«¥á¥é¤ò»ý¤ÄÀÐÀîÃ£ÌéÅê¼ê¤Ë¤à¤«¤Ã¤Æ¡Ö¥¤¡¼¥¸¡¼¡¢¥¤¡¼¥¸¡¼¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤¹¤ë¤ÈÀÐÀîÅê¼ê¤Ï¡¢¤½¤ÎÍ¾Íµ¤½¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤Æ¥ë¥·¥¢¡¼¥ÎÅê¼ê¤Ë¡Ö°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡×¤ÈÀ¼¤«¤±¤Þ¤¹¡£¥ë¥·¥¢¡¼¥ÎÅê¼ê¤Ï¾Ð´é¤«¤é°ìÅ¾¡¢ÈùÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡ÖOK¡¢°¤ÉôOK¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢Â³¤±¤Æ¤µ¤Ã¤¤ÎÍ¾Íµ¤ò±£¤·¡Ö¥Ï¡¼¥É¥Ï¡¼¥É¡×¤È¤Ä¤é¤½¤¦¤Ê´é¤ò¸«¤»¡¢¼þ°Ï¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÏÀõÌîæÆ¸ãÁª¼ê¤¬¥í¥ó¥°¥Æ¥£¡¼¤ÇÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¡£¸å¤í¤Ç»ØÆ³¤¹¤ë¶¶¾å½¨¼ù¥³¡¼¥Á¤«¤é¤Ï¡ÖÂÆÀ¤Ç¤ä¤ë¤Ê¡¢ÂÆÀ¤Ç¡×¤È¡¢¤²¤¤¬Èô¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤Æ¥Ï¡¼¥É¤ÊÎý½¬¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏÁª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Õ¥¡¥ó¤âº®¤¶¤Ã¤ÆÂçÀª¤Çµå½¦¤¤¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤ë¥«¥´¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ò¤É¤â¤ò¾è¤»¤Æ·Ú¡¹¤È»ý¤Á¾å¤²¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ±¿¤ó¤Ç¥°¥é¥ó¥É¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É¿Æ¤·¤²¤Ë¤Õ¤ì¹ç¤¦°ìËë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Àô¸ýÍ§ÂÁÁª¼ê¤Ï¤³¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤¹¤´¤¯½¼¼Â¤·¤¿¥¥ã¥ó¥×¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Á´¤Æ¤ÎÌÌ¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃ¯¤â¤¬Íß¤·¤¤¾Þ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤¬¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤âÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£