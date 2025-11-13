◆男子プロゴルフツアー 三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ 第１日（１３日、静岡・太平洋Ｃ御殿場Ｃ＝７２６２ヤード、パー７０）

プロデビュー戦に臨んだ中野麟太朗（早大４年）は４バーディー、２ボギー、２ダブルボギーで２オーバーの７２と崩れ、首位と７打差の７打差の７０位と出遅れた。

ほろ苦いプロデビュー戦となった。前夜は腹痛に見舞われ「トイレから出られなかった。健康的なものを食べたはずなのに…」と苦笑し、プレッシャーは少なからずあった。ツアー２０勝の石川遼（カシオ）、賞金ランク１位の生源寺龍憲（しょうげんじ・たつのり、フリー）と同組。大勢のギャラリーが集まり「どこまで人がいるんだろうと。やっぱり石川遼さんってすごいんだな…と思いました。幸せです」と緊張気味でティーオフした。

出だし１番は「アドレナリンが多く出た」と残り１６０ヤードを９アイアンで放った第２打がグリーンを大きくオーバーし、カート道路を超えてレッドペナルティーエリアに消えた。「頭が真っ白になった」。自身で判断して処置をしようとした時、石川から「大丈夫？ 競技員さんを呼んだ方がいいよ」と声を掛けられた。

処置に時間がかかり、進行が遅れることへの焦りはあったが、競技員を呼んで処置。「誤処置してた可能性があったので良かった」。第４打をグリーンに乗せ、いきなりダブルボギーをたたいたが「何が起こってもおかしくないのがデビュー戦。そこは割り切った」と気持ちを切り替えた。

１２番で７メートルを沈め、１８番パー５は２オンに成功して伸ばしたが、１番で再びダブルボギー。出入りが激しいゴルフで７０位と出遅れた。「とてももったいない。ミスの９０％はパッティングだった」と反省。一方で、ショットは好調で「今日は出来すぎ。アイアンに助けられた」と振り返った。

１８５センチ、９５キロの恵まれた体格を武器に、この日の平均飛距離は全体１０位の３０９・２６ヤードをマークした。石川は「素晴らしかった。パワー、スピードもポテンシャルはすごい。河本（力）選手や出利葉（太一郎）選手クラスのフィジカルがある。アイアンショットの精度が本当に高くて、ほとんどピンから外れずに打ってた。本当にすごい選手」と絶賛した。

２０２３年の日本アマチュア選手権で優勝。１１日にプロ転向を表明したばかりの２２歳は、初戦の自己採点を聞かれると「ようやく単位を取れたくらい。３０点」と唇をかんだ。２日目に向けて「今日はデビュー戦を言い訳にして、いいスコアではなかったねというのはあったけど、明日からはそんなことはない。しっかり自分のプレーをやり抜きたい」と巻き返しを誓った。