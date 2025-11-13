楽天の渡辺翔太投手（２５）が１３日、仙台市内の球団事務所で契約更改に臨み、４００万円減の３６００万円でサインした（金額は推定）。８月に右肘のクリーニング手術を行ったこともあり、今季は登板数（２６試合）や投球回数（２５回２／３）は３年目で一番少なかった。会見では右肘の後に右足首もクリーニング手術したことを明かし、現在リハビリ中だという。「肘は２５年間で１番いい感覚」と話した。筋トレなどのトレーニングにも取り組めており、「去年と比べて７キロくらい増えて９４キロぐらいになった」とけがの期間をプラスに変えようと意欲的だ。

交渉開始から会見場へ訪れるまで、約１時間かかった。他の選手に比べると少し時間が長い印象だが、「要望というか、やっぱりファンを増やしたい。印象として（ファンの）少なさが少し目立つのかなと思ったので、ファンとの距離とかファンサービスはすごく大事なのかなと思います。そこをいろいろ話しながら契約更改をさせてもらいました」と、自分のことだけではなくチーム全体のことを考えての“長時間交渉”だったと明かした。

来季の目標について、「笑顔で１年」と色紙に記した。「手術をして野球を見る機会が増えて、（チームが）ＣＳにいったり日本シリーズにいったりすると、ファンも笑顔ですし選手も笑顔でいられる。来年はチームも自分も笑顔で終われるようにという意味です」と説明。来季は多くのファンに笑顔を届ける力投をみせる。