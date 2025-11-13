楽天の荘司康誠投手（２５）が１３日、仙台市内の球団事務所で契約更改に臨み、１３００万円増の４０００万円でサインした（金額は推定）。今季は昨年９月の右肘手術の影響もあり５月に初登板も、シーズン終盤には先発ローテーション入り。すべて先発で１３試合に登板して４勝４敗、防御率３・０７を残した。「投げていく中でできることは増えていっている実感はあった。できることをよりレベルアップさせられたらいい」と感じた手応えをつなげていく。

来季への意気込みとして色紙に「１５０イニング」「優勝」の２つを書いた。「長いイニングを投げることを毎試合できるように。最低でも１５０イニングを目指してやっていきたい」と力強く話すとともに、「三振数を、イニングと同じかそれ以上を、というところを目指す」と三振についてもこだわりをみせた。今季は６月にコンディション不良で約１か月、２軍で過ごした。「優勝のためにも１度も離脱することなく貢献し続けるのが１番。優勝することだけを考えて、そのために自分が何をすべきか、しっかり責任を持って取り組んでいきたい」と、すでにエースの自覚十分。１年間チームの勝利のために、誰よりも多く投球回数を重ねていく。