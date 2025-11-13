ユーロドル１．１６台前半に落ち着く、本日ＮＹカットオプションが話題に＝ロンドン為替



ユーロドルは1.1635レベルまで上昇したあと、足元では1.1620付近での取引に落ち着いている。値動きが抑制している背景として、本日ＮＹカットにおける大規模オプションが話題になっているようだ。1.1600付近に数十億ドル規模の行使価格がＮＹ時間午前１０時に期限を迎えるもよう。オプション期限前には行使価格を軸としたリボルビンク・オーダーが発生することが知られている。



EUR/USD 1.1612



※リボルビンク・オーダー：オプション行使価格を軸として、上で売り・下で買いのレンジ取引が繰り返し行われる。

