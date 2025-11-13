À¶¸¶²ÌÌí¡¢¶¦±é¿Ø¤«¤éÀä»¿¤Ë¾È¤ì¾Ð¤¤¡¡Æ£ºê¤æ¤ß¤¢¤Ï´¶¼Õ¤¬¤¢¤Õ¤ìÎÞ¤°¤à°ìËë¤â
¡¡Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡ÙÀï¿Àº×¡½»Ï¤á¡½¤¬13Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀõÁð»û¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢²¬ÅÄ½Ú°ì¡¢Æ£ºê¤æ¤ß¤¢¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢À¶¸¶²ÌÌí¡¢Åì½Ð¾»Âç¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¡¢Áá²µ½÷ÂÀ°ì¡¢±óÆ£ÍºÌï¡¢²¬ºêÂÎ°é¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢ÆóµÜÏÂÌé¡¢¶ÌÌÚ¹¨¡¢°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢Æ£°æÆ»¿Í´ÆÆÄ¤é¤¬ÅÐÃÅ¡£À¶¸¶¤¬¶¦±é¿Ø¤ËÀä»¿¤µ¤ì¡¢¾È¤ì¾Ð¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥«¥Ã¥È¡Û¹ë²Ú¤¹¤®¡ª²¬ÅÄ½Ú°ì¡õ°ËÆ£±ÑÌÀ¡õÆóµÜÏÂÌé¤é½Ð±é¼Ô¤¬Àª¤¾¤í¤¤
¡¡À¶¸¶¤Ï¡¢¹õ¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ËÀÖ¥ê¥Ã¥×¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£´ÑµÒ¤Ë¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤¿¡£¡Ö¸½¾ì¤Ç¹û¤ì¤¿¡ª¤¢¤Î¿Í¤Î¡È¤¹¤´¤¤¡É½Ö´Ö¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢Æ£ºê¤¬¡ÖÀ¶¸¶¤µ¤ó¤Ë¹û¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡¢À¶¸¶¤Ï¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£Æ£ºê¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤È¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¶¸½¾ì¤Ç¤¤¤í¤Ï¡ÊÀ¶¸¶¤¬±é¤¸¤¿Ìò¡Ë¤È¤·¤ÆÌÜ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢ÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¿´¤ò¸«È´¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£¡Ö¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¡×¤È°¦¤ò¤¢¤Õ¤ì¤µ¤»¤¿¡£
¡¡À¶¸¶¤Ï¡Ö¤æ¤ß¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÎÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò´Ö¶á¤Ç´Ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì½ï¤ËÁö¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È¾ï¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÆ£ºê¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¡ÖÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇØÃæ¤ò¤µ¤¹¤Ã¤Æ¡ØÂç¾æÉ×¤À¤è¡Ù¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÎÞ¤°¤à°ìËë¤â¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Áá²µ½÷¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥óÎý½¬¤Î¤È¤¤ÎÀ¶¸¶¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¤¹¤´¤¯°õ¾ÝÅª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÎý½¬¤¬¤±¤Ã¤³¤¦ÂçÊÑ¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¼êË¡¤¬¤¢¤Ã¤Æ¶ìÀï¤·¤Æ¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¡ØÁá²µ½÷¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¤Ã¤Æ¥¥ìµ¤Ì£¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤À¶¸¶¤Î»Ñ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÉ¬»à¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤¬¡¢ÌòÊÁÅª¤Ë¤â½Å¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤¹¤´¤¤Èþ¤·¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¡£À¶¸¶¤Ï¡¢Áá²µ½÷¤Î»¦¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÃ¯¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÎý½¬¤·¤Æ¤â¤½¤ÎÎÎ°è¤Ë¤Ï¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦»¦¿Ø¤ò·Î¸ÅÃæ¤«¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡©¤Ã¤ÆÃµ¤ê¤¿¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç±é¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò²¬ÅÄ¤¬Ì³¤á¤ëËÜºî¤Ï¡¢¤¤ç¤¦13Æü¤è¤êNetflix¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡£ÉñÂæ¤ÏÌÀ¼£11Ç¯¡¢¿¼Ìë¤ÎµþÅÔ¡¦Å·Î¶»û¡£²¬ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦º·²å½¥ÆóÏº¤ò´Þ¤à292¿Í¤Î»Ö»Î¤¿¤Á¤Ï¡¢¡ÖÌÚ»¥¡×¤òÃ¥¤¤¹ç¤¤¡¢Åìµþ¤Ø¤ÎÀ¸´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¡È»à¤Î¥²¡¼¥à¡É¡ÒêÃÆÇ¡Ê¤³¤É¤¯¡Ë¡Ó¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
