石井杏奈、宮近海斗の雑トークを暴露 反省の弁「言葉には責任を持たないと、と思いました」
俳優の石井杏奈、宮近海斗（Travis Japan）が13日、都内で行われた、スピッツの名曲「楓（かえで）」を原案にした映画『楓』（12月19日公開）のジャパンプレミアの舞台あいさつに登壇した。
【写真】素敵…！明るい笑顔で子供に手を振る宮近海斗
思い出のエピソードを話すことに。石井は「打ち上げの話でもいいですか？その時に宮近さんと私は撮影日数が少なくて『誰とお話したらいいんだろう…』と一人ぼっちでぽつんとなる時があった」と回顧。そんな背景もあり、1人ずつがスピーチすることになったそう。石井は「宮近さんは3日の撮影期間なんですけど『人生で1番楽しい作品でした』と言ってました」と暴露し、共演陣も「言ってた！」と証言。苦笑いの宮近は、心から思っていた言葉で同率1位が複数だったと弁明しながらも「少しばかり言葉に責任を持たないと、と思いました」とぶっちゃけて笑わせていた。
そのほか、福士蒼汰、福原遥、宮沢氷魚、行定勲監督も登壇した。
1998年発表の楽曲「楓」は、アルバム『フェイクファー』に収録されて以降、世代を超えて愛され続けてきた名曲。本作では、行定勲監督がその世界観に寄り添い、登場人物たちの心の揺らぎを丁寧に描くラブストーリーとして映画化する。
本作は、恋人の恵を事故で亡くした亜子（福原）が、恵の双子の弟・涼（福士）を恵だと思い込んでしまうことから始まる切ない運命を描いたラブストーリー。涼と亜子、真実を隠しながらひかれ合ってしまう2人のすれ違い、それぞれの秘めたる想いが物語の中で紡がれる。
