「総理もたまに極右と」参政・神谷氏VS高市首相“外国人政策”で論戦　首相「睡眠2〜4時間」共産・小池氏と“労働時間”論戦で告白

高市首相は13日、参院予算委員会において、参政・神谷宗幣代表、共産・小池晃書記局長らと論戦を繰り広げた。

参政党・神谷代表との初の本格論戦

参議院の予算委員会、2日目の朝…。

あちらこちらにアタマを下げながら現れた、高市首相。

野党議員からの質問には…。

高市首相：

真摯に議論させていただきたいと思います。ご協力、よろしくお願いいたします（委員会室笑い）。

高市首相：

心から敬意を表しております……お手柔らかにお願いいたします （委員会室笑い）。

“低姿勢”で答弁に臨む“早苗スタイル”が定着しつつあるなか、この日は外国人政策などで論戦。

高市首相は「日本人ファースト」を政策の中心に掲げている参政党・神谷代表との初の本格論戦に臨んだ。

参政党・神谷代表：

トランプ大統領が訴えているのがアメリカファーストですね。日本のことは日本で決めてください。それぞれの国が国益を追求していく。我が国も政策転換をすべきではないのか。

高市首相：

世界が平和であることを反映することが、また自分の国の富にもなる、こういう考え方大事にしたいなと。

参政党・神谷代表：

私も賛同いたします。我が党も日本人ファーストと言って、日本人だけ良ければいいのかと、だいぶ叩かれましたけど、そんなことは思ってなくて。極右だなんだと我が党も言われますし、総理もたまに極右って書かれてますけども。

高市首相：

巻き込まないでください（笑）。

そして“外国人政策”については…。

参政党・神谷代表：

移民のところで聞きたいんですが、外国人の受け入れ数というのは見直していくのか。

高市首相：

不法滞在者ゼロプラン、この強力な推進を指示したところです。（来年）1月をめどに、それぞれの施策の基本的な考え方、取り組みの方向性はお示しできるように検討を進めさせます。

神谷氏の次に質問に立ったのは、共産党の小池書記局長だった。

冒頭…。

共産党・小池書記局長：

これね、賛成ですよ、いいと思いますよ。

小池氏が“賛成”と言ったのは、11日の衆議院の予算委員会で、高市首相が“自由に使える5兆円の恒久財源があったら、食料品の消費税をずっとゼロにしたい”とした発言。

共産党・小池書記局長：

私たち恒久財源示している。法人税、これ見直す。是非ね、総理ね、恒久財源議論しましょう。

“思わぬラブコール”を受けた形の高市首相だが…。

高市首相：

そんなことをしてしまったら、本当に頑張っている日本の企業、出て行ってしまいますので、また別の財源をお示しいただけたらうれしいなと思います。

一方で、“労働時間の規制緩和の検討”については。

共産党・小池書記局長：

労働時間は短くするのが世界の流れなんですよ。長くするなんてことを議論してるのはありますか、世界で、こんな国が。自由に使える時間をね、持っていくということは日本社会の大事な課題だと思いますが。

これに対し、高市首相は「希望に応じて、育児や介護とも両立できる働き方を実現していくことは必要」とした上で、現在の驚きの睡眠時間を告白した。

高市首相：

私も今、睡眠時間はだいたい2時間から長い日で4時間です。だからお肌にも悪いと。でもこう共にやっぱり、希望に応じて仕事もできる、余暇も出来る。これが非常に理想的な姿です。

予算委員会は14日まで行われる。

（「イット！」11月13日放送より）