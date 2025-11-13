別調整続く鎌田大地はガーナ戦欠場へ「明日は難しい」
日本代表MF鎌田大地(クリスタル・パレス)は14日のキリンチャレンジカップ・ガーナ戦を欠場する。疲労を考慮され、前日12日の練習に参加せず、室内で個別調整となっていたが、豊田スタジアムで行われた前日練習も不参加。別メニュー調整が続く中、この日の練習後に報道陣の取材に応じ、「明日(ガーナ戦)は難しいと思う」と欠場を明言した。
所属するクリスタル・パレスでプレミアリーグ、カラバオカップ、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)の過密日程が続く鎌田は直近の9日に行われたブライトン戦も先発し、後半38分までプレー。ところが、「試合が終わってからいろんなところが厳しい感じになっていた。1戦目は難しいかなと(森保)監督とも話して」と、連戦による疲労だけでなく、具体的な箇所には触れなかったが、体の複数箇所に痛みも出ているようだ。
ただ、「だいぶ良くなってきている」と回復傾向にはあるようで、「次できるように」と、18日のボリビア戦(国立)に向けて調整を続けていく姿勢を見せた鎌田。無理をするタイミングではないだけに、慎重な判断が求められそうだ。
(取材・文 西山紘平)
