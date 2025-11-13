パリミキＨＤがＳ高カイ気配、ＭＢＯ発表でＴＯＢ価格５８１円にサヤ寄せ（訂正） パリミキＨＤがＳ高カイ気配、ＭＢＯ発表でＴＯＢ価格５８１円にサヤ寄せ（訂正）

１３日午前９時５６分ごろに公開しましたパリミキホールディングス<7455.T>の記事内容について訂正します。



パリミキホールディングス<7455.T>がストップ高の４７１円カイ気配となっている。１２日の取引終了後、多根幹雄会長が代表を務める親会社のルネット（東京都港区）がＭＢＯの一環として、非公開化を目的にパリミキＨＤに対してＴＯＢを実施すると発表しており、ＴＯＢ価格の５８１円にサヤ寄せする格好となっている。



非公開化により、短期的な株価の変動にとらわれることなく、中長期的な視点でグループの構造改革を大胆に推進するのが狙い。買い付け予定数は２７３９万３８２７株（下限７９８万２９００株、上限設定なし）で、買付期間は１１月１３日から１２月２５日までを予定。ＴＯＢ成立後、パリミキＨＤ株は所定の手続きを経て上場廃止となる予定で、この発表を受けて東京証券取引所は同社株を１１月１２日付で監理銘柄（確認中）に指定している。なお、パリミキＨＤは今回のＴＯＢに対して賛同の意見を表明し、株主に応募を推奨している。



正 ＴＯＢ価格の５８１円

誤 ＴＯＢ価格の４７１円



出所：MINKABU PRESS