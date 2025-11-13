ももクロ、映像作品『ももいろクリスマス2024』より冬の定番曲「今宵、ライブの下で」映像公開
ももいろクローバーZが、12月10日にリリースする『ももいろクリスマス2024-HOLY 4D NIGHT-』より、「今宵、ライブの下で」ライブ映像を公開した。
冬ライブの定番曲「今宵、ライブの下で」。＜ももいろクリスマス2024-HOLY 4D NIGHT-＞DAY1では、LEDビジョンに舞い落ちる雪の結晶や街のイルミネーションが映し出される中、神秘的な白いシースルーのワンピース衣装を身に纏った4人が気持ちを込めてパフォーマンス。冬になり、クリスマスが近づいてくるこの季節にぴったりな1曲となっている。
■ももクロ『ももいろクリスマス2024-HOLY 4D NIGHT-』LIVE Blu-ray & DVD
発売日：2025年12月10日（水）
予約リンク：https://mcz.lnk.to/MC24
特設サイト：https://mcz-release.com/live/momoiro_xmas_2024/
［Blu-ray］
ももいろクリスマス2024-HOLY 4D NIGHT- LIVE Blu-ray
品番：KIXM-637〜9
収録枚数：3枚組
価格：\13,000（税込）
音声：リニアPCM 2ch
［DVD］
ももいろクリスマス2024-HOLY 4D NIGHT- LIVE DVD
品番：KIBM-1144〜8
収録枚数：5枚組
価格：\13,000（税込）
音声：リニアPCM 2ch
メイキング映像（仮）
◆セットリスト
【DAY1：2024年12月21日（土）】
01. 真冬のサンサンサマータイム
02. CONTRADICTION
03. 桃照桃神
04. マリンブルー
05. JUMP!!!!!
06. 笑一笑 〜シャオイーシャオ！〜
07. ニッポン笑顔百景 -ZZ ver.-
08. ポジティブ・アテンションプリーズ！
09. ハッピー♡スイート♡バースデー！
10. HOLIDAY
11. Friends Friends Friends
12. SECRET LOVE STORY
13. 今宵、ライブの下で
14. きみゆき
15. 空のカーテン
16. ukiukihuman!
17. デモンストレーション
18. BIRTH Ø BIRTH
19. 追憶のファンファーレ
20. 灰とダイヤモンド
＜ENCORE＞
overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜
21. レナセールセレナーデ
22. やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜
23. Chai Maxx ZERO
24. サンタさん -ZZ ver.-
【DAY2：2024年12月22日（日）】
01. WE ARE BORN
02. MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰
03. 桃照桃神
04. Spicy Girl
05. JUMP!!!!!
06. ザ・ゴールデン・ヒストリー
07. みてみて☆こっちっち
08. Sing! Swing! X’mas!
09. My Hamburger Boy（浮気なハンバーガーボーイ）
10. HOLIDAY
11. Friends Friends Friends
12. ヘンな期待しちゃ駄目だよ…?♡
13. 今宵、ライブの下で
14. Hanabi
15. 空のカーテン
16. クリスマスしよ♡
17. BLAST！
18. momo
19. Heroes
20. 白い風
＜ENCORE＞
overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜
21. レナセールセレナーデ
22. やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜
23. 僕等のセンチュリー
24. サンタさん -ZZ ver.-
◆応援店舗特典
「香り付きレプリカチケット」
※サイズ：70×200mm
※応援店舗一覧は、後日HPやSNSにて発表いたします。
※特典のサイズや仕様は変更になる場合がございます。
■ももクロCafe by SWEETS PARADISE カフェ
詳細：https://www.sweets-paradise.jp/collaboration/momoirocloverz
◆2025年12月1日（月）〜12月25日（木）
スイーツパラダイス 新宿東口店
スイーツパラダイス 横浜ビブレ店
スイーツパラダイス 丸井大宮店
スイーツパラダイス 梅田店
スイーツパラダイス クレフィ三宮店
スイーツパラダイス 広島パルコ店
CAFE STAND KYOTO SWEETS PARADISE ※テイクアウト店舗となります。
◆コラボメニュー・ノベルティ
※詳細は後日お知らせいたします
※スイーツパラダイス店舗とテイクアウト店舗ではご提供メニューが異なります。
◆オリジナルグッズ
※詳細は後日お知らせいたします
※会場ではコラボメニューをご飲食して頂いたお客様のみグッズをご購入いただけます。
※グッズのみでのご購入はできません。予めご了承ください。
※ご予約についてはページ下部の【お席のご予約について】をご参照ください。
※開催期間・店舗や企画内容は予告なく変更となる場合がございます。
※各店の営業時間や店休日などはHP内の店舗情報や直接店舗までお問合せください。
◆ご利用について
※コラボメニューのご利用には、コラボメニュー代金と別途バイキングコース（大人平日1690円/土日祝1890円・小人1040円）のご注文が必要です。
12月22日（月）〜12月25日（木）は全日 土日祝価格となります。
※ご予約のないお客様は当日の空席状況によりご入店までにお時間をいただいたり、ご入店いただけない場合がございます。予めご了承くださいませ。
※店舗の座席数には限りがございます。
※ご利用希望日当日にキャンセルする際は、店舗にお電話にてご連絡お願いいたします。
※各店の営業時間や店休日などは、スイパラHP内の店舗情報や直接店舗までお問合せください。
◆お席のご予約について
※お席の事前予約はスイーツパラダイスアプリにて承ります。各日先着順となりますのでご了承ください。
※CAFE STAND KYOTO SWEETS PARADISEは、テイクアウト店舗となり、事前予約はございません。
■スイーツパラダイスアプリからのご予約
https://www.sweets-paradise.jp/app/
※アプリでのご予約はご利用希望日の5週間前からご利用希望日前日20時まで承っております。当日のご予約はできません。
※アプリからのご予約は、１アカウントにつき１日時のみ予約が可能です。複数日時のご予約はできませんのでご注意ください。
予約をキャンセルいただくか、予約日時を過ぎると新たに予約が可能となります。
◆その他
※商品、特典は数に限りがございますので品切れの際はご容赦ください。
※スイーツパラダイスで開催されるコラボカフェは、コラボカフェ目的ではない一般のお客様と同じ店内でのご利用となります。予めご了承ください。
※スイーツパラダイスで開催されるコラボカフェをグループでご利用される際は、オリジナルメニューご注文の有無にかかわらず、グループ全員が同コースのご購入が必要となります。
※ご利用に際し年齢制限はございませんが、小学生以下のお客様は保護者様同伴の上でご利用をお願いしております。
※クレジットカードのご利用はご利用店舗までお問い合わせください。
※店内で撮影された写真をインターネット上に掲載する場合、他のお客様のプライバシーの保護のため、個人が特定できないようご配慮ください。
※店内映像の動画の撮影はご遠慮いただいております。ご了承くださいませ。
※ご利用時間外での店内、店頭での交流、特典やグッズトレーディング行為等は他のお客様のご迷惑となりますのでご遠慮ください。
※開催期間・店舗や企画内容は予告なく変更となる場合がございます。
※お客様および従業員の安全と健康に最大限配慮いたします。スイーツパラダイスにおける衛生取り組みは こちらよりご確認をお願い致します。
https://sweets-paradise.jp/news/news/2023/05/08/19965/
ⒸSTARDUST／KING RECORD CO.,LTD.
■ももクロ『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』LIVE Blu-ray & DVD
発売日：2026年3月4日（水）
予約リンク：https://mcz.lnk.to/summer25PKG
特設サイト：https://mcz-release.com/live/natsubaka2025/
［Blu-ray］
ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム LIVE Blu-ray
発売日：2026/3/4（水）
品番：KIXM-633〜5
収録枚数：3枚組
価格：\14,000（税込）
音声[本編]：Dolby Atmos／リニアPCM 2ch
[特典映像]：リニアPCM 2ch
［DVD］
ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム LIVE DVD
発売日：2026/3/4（水）
品番：KIBM-1139〜43
収録枚数：5枚組
価格：\14,000（税込）
音声：リニアPCM 2ch
メイキング映像（仮）
◆封入特典
「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード
※初回製造分のみ
◆セットリスト
【DAY1：2025年8月2日（土）】
overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜
1. Re:volution
2. DNA狂詩曲(ルビ：ラプソディ)
3. ワニとシャンプー
4. CONTRADICTION
5. BIONIC CHERRY
6. Acceleration
7. ココ☆ナツ
8. ROCK THE BOAT
9. ももいろ太鼓どどんが節
10. stay gold
11. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-
12. 孤独の中で鳴るBeatっ！
13. 走れ！ -ZZ ver.-
14. Hanabi
15. BLAST！
16. GODSPEED
17. ツヨクツヨク
18. Event Horizon
19. Re:Story
＜ENCORE＞
20. 天手力男
21. ニッポン笑顔百景 -ZZ ver.-
22. コノウタ
23. やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜
【DAY2：2025年8月3日（日）】
overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜
1. 天手力男
2. ロードショー
3. ワニとシャンプー
4. 泣いてもいいんだよ
5. MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰
6. Nightmare Before Catharsis
7. ココ☆ナツ
8. 堂々平和宣言
9. ももいろ太鼓どどんが節
10. Re:volution
11. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-
12. Chai Maxx
13. 走れ！ -ZZ ver.-
14. Re:Story
15. 一味同心 feat. 新発田はるいち合唱団
16. BLAST！
17. On Your Mark
18. ツヨクツヨク
19. Acceleration
20. Hanabi
＜ENCORE＞
21. Event Horizon
22. レナセールセレナーデ
23. 愛を継ぐもの
24. キミノアト
