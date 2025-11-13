DEZERT¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡ÙÁÞÆþ²Î¡Ö²Ð²Ö¡×¤ÎMV¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡Ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤â
DEZERT¤¬12·î24Æü¡¢¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¸å½é¤È¤Ê¤ëÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¡Ö²Ð²Ö¡×/¡ÖÌµ½¤Àµ¡£¡×¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£Æ±ºîÉÊ¤è¤êÉ½Âê¶Ê¡Ö²Ð²Ö¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬YouTube¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö²Ð²Ö¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï2026Ç¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëËëÄ¥¥á¥Ã¥»¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£Ä¹¤á¤Î¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤Ç²Î¤¦Àé½©¤Î»Ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¼¡Âè¤ËÇ®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¯É½¾ð¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿¸å¡¢¹Âç¤Ê²ñ¾ì¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬±éÁÕ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¸÷·Ê¤¬ÁÛµ¯¤µ¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢³Ú¶Ê¡Ö²Ð²Ö¡×¤¬Prime Video¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡Ù¤ÎÁÞÆþ²Î¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï´ûÊó¤Î¤È¤ª¤ê¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥É¥é¥ÞÆâ¤ËDEZERT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡Ù¤ÏÌ«¤«¤Ê¤¨¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¹ë²Ú¤ÎÇÐÍ¥¿Ø¤ÈÀ½ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡È¿Æ¤Î»Ò»¦¤·¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¶ØÃÇ¤Î¾×·âºî¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤À¤¬¡¢DEZERT¤¬¤½¤ÎºîÉÊÆâ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤³¤í¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Æ±¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡Ù¤Î×¢ÌÚÎ´°ì´ÆÆÄ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ëŽ¢²Ð²ÖŽ£ ¥¢¥Ê¥¶¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤âÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¤Î°ìÉô¤ËÉõÆþ¤ÎM-CARD¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡
¢£¥á¥¸¥ã¡¼1stÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¡Ö²Ð²Ö¡×/¡ÖÌµ½¤Àµ¡£¡×¡Ù
2025Ç¯12·î24Æü(¿å)È¯Çä
ÆÃÅµ / ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Î¾ÜºÙ¡§https://www.dezert.jp/discography/detail/5985/
¡üPrime Video ¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º ¡Ø¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡Ù
2025Ç¯12·î19Æü(¶â)¤è¤êPrime Video¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®
¢¨Á´5ÏÃ ¢¨°ìµóÇÛ¿®
ÁÞÆþ²Î¡Ö²Ð²Ö¡×
¡ÚÄÌ¾ïÈ×(CD)¡Û
CRCP-10491 ¡ï1,650(ÀÇ¹þ)
¢§CD
1 Ž¢²Ð²ÖŽ£
2 Ž¢Ìµ½¤Àµ¡£Ž£
3 My Unhappy Life
¢¨ÉõÆþÆÃÅµ¡§¡ÖÌµ½¤Àµ¡×¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È¡ß1Ëç(1¥·¡¼¥È12ËçÆþ¤ê)
¡ÚÌµ½¤ÀµÈ× ¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×(CD¡ÜM-CARD)¡Û
CRCP-10490 ¡ï2,970(ÀÇ¹þ)
¢§CD
1 Ž¢²Ð²ÖŽ£
2 Ž¢Ìµ½¤Àµ¡£Ž£
3 My Unhappy Life
¢§M-CARD
¡¦2025.02.22 ÆüËÜ¶¶»°°æ¥Û¡¼¥ë¡ãŽ¢studyŽ£#14 -¡ÈTODAY¡É¤ÎÊä½¬ÊÔ-¡ä
¡¡ÄÀÌÛ / ¹¬Ê¡¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼ / Hello / insomnia
¡¦2025.02.23 ÆüËÜ¶¶»°°æ¥Û¡¼¥ë¡ãŽ¢studyŽ£#15 -¡Èblack hole¡É¤ÎÊä½¬ÊÔ-¡ä
¡¡¥é¥×¥½¥Ç¥£¡¦¥¤¥ó¡¦¥Þ¥¤¡¦¥Ø¥Ã¥É / I¡Çm sorry
¡¦2025.03.01 ÆüÈæÃ«Ìî³°Âç²»³ÚÆ²¡ãThis Is The ¡ÈVISUAL¡É¡ä
¡¡·¯¤ÎÀÔ¿ñ¤¬ÍÙ¤ëº¢¤Ë / »ä¤Î»í / ¿À·Ð¤È½ÅÎÏ
¡¦DEZERT¡ß×¢ÌÚÎ´°ì Collaboration Movie Ž¢²Ð²ÖŽ£ Another Music Video
¢¨ÉõÆþÆÃÅµ¡§¡ÖÌµ½¤Àµ¡×¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È¡ß2Ëç(1¥·¡¼¥È12ËçÆþ¤ê)
¡Ú¤Ò¤Þ¤ï¤êÈ× ¢¨OFFICIAL FAN CLUB¡È¤Ò¤Þ¤ï¤ê²ñ¡É²ñ°÷¸ÂÄê¡Û
CRCP-10496 ¡ï5,940(ÀÇ¹þ)
¡¥á¥ó¥Ð¡¼¸ÄÊÌ¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡¡-OFFICIAL FAN CLUB¡É¤Ò¤Þ¤ï¤ê²ñ¡É¸ÂÄê¼õÃíÆÃÊÌ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸-
¡¦Àé½© Ver. / Miyako Ver. / Sacchan Ver. / SORA Ver.
¡¡¼õÃí´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î8Æü(ÅÚ)19:00¡Á11·î26Æü(¿å)23:59¤Þ¤Ç
¡¡¢¨³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¸ÄÊÌ¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÆ±ºÁ÷ÉÕ
¡¡¢¨ÉõÆþÆÃÅµ¡§¡ÖÌµ½¤Àµ¡×¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È¡ß3Ëç(1¥·¡¼¥È12ËçÆþ¤ê)
¡¡¢¨³°ÉÕ¤±ÆÃÅµ¡§¥á¥ó¥Ð¡¼¸ÄÊÌ¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È1Ëç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¥à¥Á¥§¥1Ëç¡¢Ž¢¥á¥ó¥Ð¡¼Ìµ½¤Àµ¥³¥á¥ó¥È¼ýÏ¿²ñŽ£»²²Ã·ô1Ëç
¡¡¢¨¾åµ¼õÃí´ü´Ö¸å¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¸ÄÊÌ¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÆ±º¤ÏÌµ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¾åµÈÎÇä½ªÎ»¸å¡¢°Ê²¼¢¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢-OFFICIAL FAN CLUB¡É¤Ò¤Þ¤ï¤ê²ñ¡É¸ÂÄêÀ¸»º-
¡¡¢¨ÉõÆþÆÃÅµ¡§¡ÖÌµ½¤Àµ¡×¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È¡ß3Ëç(1¥·¡¼¥È12ËçÆþ¤ê)
¡¡¢¨³°ÉÕ¤±ÆÃÅµ¡§¥á¥ó¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¥à¥Á¥§¥1Ëç¡¢Ž¢¥á¥ó¥Ð¡¼Ìµ½¤Àµ¥³¥á¥ó¥È¼ýÏ¿²ñŽ£»²²Ã·ô1Ëç
¡¡¢¨11·î27Æü(ÌÚ)¤è¤êÈÎÇä³«»ÏÍ½Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§CD
1 Ž¢²Ð²ÖŽ£
2 Ž¢Ìµ½¤Àµ¡£Ž£
3 My Unhappy Life
4 ËÍ¤À¤±¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥° (Demo)
¢§M-CARD
¡¦2025.06.07 Spotify O-WEST¡¡47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼³«ËëÄ¾Á°¡ã¤Ò¤Þ¤ï¤êÌ©¼¼²ñµÄ2025¡ä
¡¡¿¿¾¬¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼ / Ž¢ÊÑ¿ÈŽ£ / ºÆ¶µ°é / ¥â¥ó¥Æ¡¼¥Ë¥å¤Î¹õ¤¤Ä«¿© / ¡ÖÉÔÆ©ÌÀ¿Í´Ö¡× / ÌÀÆü°Å¤¤·î¤¬½Ð¤¿¤Ê¤é / ¥¢¥À¥à¡¦¥Ú¥¤¥ó¤òÃµ¤·¤Æ / ¡ÖÇÓÝõÊª¡× / ¤Ï¤¤¡ª¾¯½÷ / ¼×¸÷»ö¼Â / Ž¢ÀÚÃÇŽ£ / ¥ª¡¼¥Ç¥£¥Ê¥ê¡¼ / The Heart Tree
¡¦DEZERT¡ß×¢ÌÚÎ´°ì Collaboration Movie Ž¢²Ð²ÖŽ£ Another Music Video
¢¨ÉõÆþÆÃÅµ¡§¡ÖÌµ½¤Àµ¡×¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È¡ß3Ëç(1¥·¡¼¥È12ËçÆþ¤ê)
¢¨³°ÉÕ¤±ÆÃÅµ¡§¥á¥ó¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¥à¥Á¥§¥1Ëç¡¢Ž¢¥á¥ó¥Ð¡¼Ìµ½¤Àµ¥³¥á¥ó¥È¼ýÏ¿²ñŽ£»²²Ã·ô1Ëç
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö²Ð²Ö¡×
2025Ç¯10·î29Æü(¿å)ÇÛ¿®³«»Ï
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://lnk.to/pre_hibana
¡¡
¢£¡Ö²Ð²Ö¡×¡¿¡ÖÌµ½¤Àµ¡£¡×È¯ÇäµÇ° POP UP EVENT ¡È¸¶½É¥Ç¥¶¡¼¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼2025¡É
´ü´Ö¡§12·î27Æü(ÅÚ)¡Á12·î28Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦¸¶½ÉUltraSuperNew Gallery
https://kashispace.com/room/detail?id=3864
¢¨Æþ¾ìÌµÎÁ(Æþ¾ìÊýË¡Åù¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½)
»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¡§Àé½©¡¢Sacchan¡¢Miyako¡¢SORA
¢¨»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢§¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
¡¦¡ÖÌµ½¤Àµ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×1ËüËç½¸¤á¤ë¤Þ¤Çµ¢¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª
¡¡¥·¥ó¥°¥ë¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌµ½¤Àµ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤ò²ñ¾ì¤Ë¤´»ý»²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼Ìµ½¤Àµ¥³¥á¥ó¥È¼ýÏ¿²ñ
¡¡¤ªµÒÍÍ¤¬¤´¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò10ÉÃ´Ö¼ýÏ¿¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨OFFICIAL FAN CLUB¡É¤Ò¤Þ¤ï¤ê²ñ¡É²ñ°÷¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ë¡Ú¤Ò¤Þ¤ï¤êÈ×¡Û¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÃÅµ·ô¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÆüÉ¬¤º¤´»ý»²¤¯¤À¤µ¤¤Ž¡
¢¨ÅöÆü¸½ÃÏ¤Ë¤ÆÀèÃå½ç¤Ç¡È¤Ò¤Þ¤ï¤êÈ×¡É(ÆÃÅµ·ôÉÕ)¤ÎÈÎÇä¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹(FC²ñ°÷³ÎÇ§Í¤ê)¡£
¢¨ÆÃÅµ·ô¤òÊ£¿ôËç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÆ±»þ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦ÅöÆü¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÈ¯ÇäÍ½Äê
¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼ÃåÍÑ°áÁõ¡õ»ÈÍÑ³Ú´ïÅ¸¼¨Í½Äê(»£±Æ²ÄÇ½)
¡¦¥Ñ¥Í¥ëÅù¤Ç¤ÎÎòÂå¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯Å¸¼¨Í½Äê(»£±Æ²ÄÇ½)
¤½¤ÎÂ¾¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ò·×²èÃæ
¡¡
¢£¡Ö²Ð²Ö¡×¡¿¡ÖÌµ½¤Àµ¡£¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
¢§11·î29Æü (ÅÚ)
1Éô 11:00 / 2Éô 13:30 / 3Éô 16:00 / 4Éô 18:30
¥ê¥ß¥¹¥¿¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç²Ð²Ö»¶¤é¤·¤Ê¤¬¤é¥µ¥¤¥ó²ñ¡×
»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¡§1Éô Miyako / 2Éô SORA / 3Éô Sacchan / 4Éô Àé½©
ÆâÍÆ¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ(¥á¥ó¥Ð¡¼¸ÄÊÌ)
¢§11·î30Æü (Æü)
1Éô 12:00 / 2Éô 14:00 / 3Éô 16:00 / 4Éô 18:00
little HEARTS.ÅìµþÅ¹¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ï¡¼¥Ä¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¤»¤è!!¡ÁPart1¡×
»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¡§1Éô Miyako / 2Éô SORA / 3Éô Sacchan / 4Éô Àé½©
ÆâÍÆ¡§ËÜµ¤¤Î1ÈÖ¾¡Éé!!¾¡¤Æ¤Ð¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÅöÆü¸ÂÄêÆÃÅµÂ£Äè(¥á¥ó¥Ð¡¼¸ÄÊÌ)
¢§12·î14Æü (Æü) 12:30
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É ¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶¼¯»ùÅçÅ¹¡Ö¸ÉÆÈ¤Î°®¼ê²ñ¡×
»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¡§Àé½©
ÆâÍÆ¡§¡°®¼ê²ñ¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ / ¢°®¼ê²ñ
¢§12·î18Æü (ÌÚ) 19:00
HMV&BOOKS SHIBUYA 5F¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÌÚÍËÆü¤Î19»þ¤Ë½ÂÃ«¤Ç²Ð²Ö»¶¤é¤µ¤Ê¤¤¤«¡©¡×
»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¡§Miyako¡¦SORA
ÆâÍÆ¡§¡°®¼ê²ñ¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ / ¢°®¼ê²ñ
¢§12·î20Æü (ÅÚ)
1Éô 12:00 / 2Éô 14:00
¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É½ÂÃ«ËÜÅ¹¡Ö»ê¶ËÉáÄÌ¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¡×
»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¡§1Éô Sacchan¡¦SORA / 2Éô Àé½©¡¦Miyako
ÆâÍÆ¡§¥µ¥¤¥ó²ñ
¢§12·î21Æü (Æü)
1Éô 12:00 / 2Éô 14:00 / 3Éô 16:00 / 4Éô 18:00
little HEARTS.ÅìµþÅ¹¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ï¡¼¥Ä¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¤»¤è!!¡ÁPart2¡Á¡×
»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¡§1Éô Miyako / 2Éô SORA / 3Éô Sacchan / 4Éô Àé½©
ÆâÍÆ¡§ÅöÆü¸ÂÄêÌ¾»É¥«¡¼¥É¤ªÅÏ¤·²ñ(¥á¥ó¥Ð¡¼¸ÄÊÌ)¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ
¢§12·î23Æü (²Ð)
1Éô 18:00 / 2Éô 19:30
¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹¡Ö¤Ê¤¡¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢2¿Í¤Ç¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¡©¡×
»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¡§Àé½©¡¦Sacchan
ÆâÍÆ¡§¥ß¥Ë¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¡õ°®¼ê²ñ
¢§12·î24Æü (¿å) 19:00
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½ÉÅ¹ 9F¡ÖÈ¯ÇäÅöÆü!!DEZERT¥µ¥ó¥¿¤¬µ®Êý¤Ø¤ªÆÏ¤±!!¥Û¡¼¥ê¡¼¥Ê¥¤¥È¤À¤ë¤ó¤ë¤ó¤ë¤ó¢ö¡×
»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¡§Á´°÷
ÆâÍÆ¡§°®¼ê¡õCD¤ªÅÏ¤·²ñ¡õ¥ß¥Ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¥µ¥¤¥ó²ñ or °®¼ê¡õCD¤ªÅÏ¤·²ñ
¢§12·î25 (ÌÚ) 19:00
HMV¥¨¥½¥éÃÓÂÞ¡Ö¸ÉÆÈ¤ÎÀ»Ìë¤À¤ë¤ó¤ë¤ó¤ë¤ó¢ö¡×
»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¡§Àé½©
ÆâÍÆ¡§¥ß¥Ë¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö&ÆÃÅµ²ñ
¢¨¾ÜºÙ¤ÏDEZERT OFFICIAL SITE¤Ë¤Æ
¡¡
¢£¡ãDEZERT 47 AREA ONEMAN TOUR GRAND FINAL¡ÖËÍ¤é¤Î²»³Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡ä
2026Ç¯3·î20Æü(¶â/½Ë)¡¡ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë
open16:00 / STstart17:00
¡ÊÌä¡ËDISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦Á´ÀÊ»ØÄê ¡ï7,000(ÀÇ¹þ)
¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÀÊ Âç¿Í¡ï7,000(ÀÇ¹þ) / »Ò¶¡ ¡ï5,000(ÀÇ¹þ)
¡¡¢¨¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ ¢¨3ºÐ°Ê¾å¡Á15ºÐ°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤¬³ä°úÂÐ¾Ý
¡¦³¤³°ÍÑ¥Á¥±¥Ã¥È ¡ï7,000(ÀÇ¹þ)
¡¡¢¨¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É·èºÑ¤Ç¤Î¼õÉÕ¤Î¤ß¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÅöÆü²ñ¾ì¤Ë¤Æ°ú´¹
¢¨±ÄÍøÌÜÅª¤ÎÅ¾Çä¶Ø»ß
¾ÜºÙ¡§https://www.dezert.jp/live_information/detail/24445
¡¡¡¡
¢£¡ãDEZERT 47 AREA ONEMAN TOUR ¡Ç25-¡Ç26 ¡È¤¢¤Ê¤¿¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¥Ä¥¢¡¼¡É¡ä
2025Ç¯6·î14Æü(ÅÚ)¤ÎÀéÍÕLOOK¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´¹ñ47²Õ½ê49¸ø±é¤ò³«ºÅÃæ
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://special.dezert.jp/47tour2025-2026/
¡¡
