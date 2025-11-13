　本日の日経平均株価は、米株高や円安でリスク選好の買いが優勢となり、前日比218円高の5万1281円と続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は79社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、9月中間期営業益は62％増で着地した日本システム技術 <4323> [東証Ｐ]、今期上方修正と自社株買いを発表したデクセリアルズ <4980> [東証Ｐ]、冷凍冷蔵庫の販売堅調で9月中間期は一転最終増益で着地したガリレイ <6420> [東証Ｐ]、26年3月期業績・配当予想の上方修正と株主優待制度の拡充が好感されたバッファロー <6676> [東証Ｓ]など。そのほか、大阪ガス <9532> [東証Ｐ]は6日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1332> ニッスイ　　　東Ｐ　水産・農林業
<1384> ホクリヨウ　　東Ｓ　水産・農林業
<1417> ミライトワン　東Ｐ　建設業
<1434> ＪＥＳＣＯ　　東Ｓ　建設業
<1719> 安藤ハザマ　　東Ｐ　建設業
<1723> 日本電技　　　東Ｓ　建設業
<1736> オーテック　　東Ｓ　建設業
<1762> 高松グループ　東Ｐ　建設業
<1799> 第一建設　　　東Ｓ　建設業
<1801> 大成建　　　　東Ｐ　建設業

<1803> 清水建　　　　東Ｐ　建設業
<1942> 関電工　　　　東Ｐ　建設業
<1944> きんでん　　　東Ｐ　建設業
<1946> トーエネク　　東Ｐ　建設業
<1951> エクシオＧ　　東Ｐ　建設業
<1961> 三機工　　　　東Ｐ　建設業
<1969> 高砂熱　　　　東Ｐ　建設業
<1975> 朝日工　　　　東Ｐ　建設業
<1980> ダイダン　　　東Ｐ　建設業
<2737> トーメンデバ　東Ｐ　卸売業

<2768> 双日　　　　　東Ｐ　卸売業
<2809> キユーピー　　東Ｐ　食料品
<2914> ＪＴ　　　　　東Ｐ　食料品
<3110> 日東紡　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<3153> 八洲電機　　　東Ｐ　卸売業
<3288> オープンＨ　　東Ｐ　不動産業
<3302> 帝繊維　　　　東Ｐ　繊維製品
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<3496> アズーム　　　東Ｐ　不動産業
<3659> ネクソン　　　東Ｐ　情報・通信業

<4041> 日曹達　　　　東Ｐ　化学
<4099> 四国化ＨＤ　　東Ｐ　化学
<4186> 東応化　　　　東Ｐ　化学
<4323> 日シス技術　　東Ｐ　情報・通信業
<4368> 扶桑化学　　　東Ｐ　化学
<4401> ＡＤＥＫＡ　　東Ｐ　化学
<4617> 中国塗　　　　東Ｐ　化学
<4828> ビーエンジ　　東Ｐ　情報・通信業
<4966> 上村工　　　　東Ｓ　化学
<4971> メック　　　　東Ｐ　化学

<4980> デクセリ　　　東Ｐ　化学
<5076> インフロニア　東Ｐ　建設業
<5105> ＴＯＹＯ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5393> ニチアス　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5706> 三井金属　　　東Ｐ　非鉄金属
<5821> 平河ヒューテ　東Ｐ　非鉄金属
<5832> ちゅうぎんＦ　東Ｐ　銀行業
<5857> ＡＲＥＨＤ　　東Ｐ　非鉄金属
<6226> 守谷輸送機　　東Ｓ　機械
<6269> 三井海洋　　　東Ｐ　機械

<6361> 荏原　　　　　東Ｐ　機械
<6368> オルガノ　　　東Ｐ　機械
<6420> ガリレイ　　　東Ｐ　機械
<6454> マックス　　　東Ｐ　機械
<6676> ＢＵＦ　　　　東Ｓ　電気機器
<6758> ソニーＧ　　　東Ｐ　電気機器
<7167> めぶきＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7173> 東京きらぼし　東Ｐ　銀行業
<7184> 富山第一銀　　東Ｐ　銀行業
<7250> 太平洋工　　　東Ｐ　輸送用機器

<7259> アイシン　　　東Ｐ　輸送用機器
<7608> ＳＫジャパン　東Ｓ　卸売業
<7698> アイスコ　　　東Ｓ　卸売業
<7921> 宝＆ＣＯ　　　東Ｐ　その他製品
<8002> 丸紅　　　　　東Ｐ　卸売業
<8012> 長瀬産　　　　東Ｐ　卸売業
<8015> 豊田通商　　　東Ｐ　卸売業
<8037> カメイ　　　　東Ｐ　卸売業
<8053> 住友商　　　　東Ｐ　卸売業
<8306> 三菱ＵＦＪ　　東Ｐ　銀行業

<8591> オリックス　　東Ｐ　その他金融業
<8593> 三菱ＨＣキャ　東Ｐ　その他金融業
<8801> 三井不　　　　東Ｐ　不動産業
<8877> エスリード　　東Ｐ　不動産業
<9532> 大ガス　　　　東Ｐ　電気・ガス業
<9837> モリト　　　　東Ｐ　卸売業
<9845> パーカー　　　東Ｓ　化学
<9934> 因幡電産　　　東Ｐ　卸売業
<9960> 東テク　　　　東Ｐ　卸売業

株探ニュース