「この冬バズるのは“赤”！」【しまむら】マニア激推し！「主役級トップス」

華やかで女性らしい雰囲気をまとえる赤。今シーズンのトレンドカラーとしても注目を集めている赤のアイテムは、コーデに盛り込むだけで垢抜けそう。そこで今回は【しまむら】マニアの@aiii__13kさんが「この冬絶対バズる」と推している赤のスウェットトップスをご紹介。地味になりがちな冬コーデの主役になってくれるかも。

一点投入でコーデが華やぐ赤スウェット

【しまむら】「TAI*キリカエBIGPO」\1,419（税込）

フロントのさり気ないメロウフリルが、可愛らしいワンポイントになる赤のスウェットトップス。ゆとりのあるシルエットが抜け感を演出し、体型カバーも狙えそうです。大人っぽく着こなすなら、シックな黒のスカートと合わせて上品さをキープして。裏起毛素材であたたかく着られ、@aiii__13kさんも「めちゃくちゃお気に入り」なのだとか。

赤が主役のレイヤードコーデ

一枚で主役になる赤スウェットトップスは、ベーシックカラーのアイテムに合わせやすいのも魅力です。ゆとりのあるベストや羽織物をプラスすれば、奥行きのある着こなしが完成。@aiii__13kさんのようにガーリーなチェックスカートを選ぶことで、華やぎもプラスできそうです。足元はスニーカーでカジュアルに落とし込むと、大人世代もトライしやすい甘さ控えめな着こなしに。

