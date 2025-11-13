¼«Ì±¤È°Ý¿·¡¢9¾ò²þÀµ¤ØµÄÏÀ³«»Ï¡¡Ï¢Î©¹ç°ÕÄÌ¤ê¤Î¿ÊÅ¸¸«ÄÌ¤»¤º
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï13Æü¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¹ç°Õ½ñ¤ËÌÀµ¤·¤¿¡Ö·ûË¡²þÀµ¾òÊ¸µ¯Áð¶¨µÄ²ñ¡×¤Î½é²ñ¹ç¤ò¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¡¢9¾ò²þÀµ¤ä¶ÛµÞ»öÂÖ¾ò¹àÁÏÀß¤Ë¸þ¤±µÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤ëÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£²þ·û¾òÊ¸°ÆºöÄê¤Î²ÃÂ®¤òÁÀ¤¦¡£¤¿¤ÀÎ¾ÅÞ´Ö¤Ë¤Ï9¾ò²þÀµ¤ò½ä¤ë¸«²ò¤Ë¹Â¤¬¤¢¤ë¡£ÌîÅÞ¤«¤é¤ÏÍ¿ÅÞ¼çÆ³¤Î²þ·û¤ò·Ù²ü¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤¿¡£¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Î¾õ¶·¤Ç¡¢Ï¢Î©¹ç°Õ½ñ¤Ë±è¤¦ÆüÄø¤Ç²þ·û¤¬¿Ê¤à¤«¤É¤¦¤«¤Ï¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¼«Ì±¤Î¿·Æ£µÁ¹§ÁÈ¿¥±¿Æ°ËÜÉôÄ¹¤Ï¶¨µÄ²ñ¸å¡Ö²þ·û¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¶¨µÄ²ñ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾òÊ¸µ¯Áð¤ò¤á¤¬¤±¤Æºî¶È¤¹¤ë¡×¤Èµ¼ÔÃÄ¤ËÀâÌÀ¡£º£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢½°±¡¤Ç¤Ï²þ·û¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÀªÎÏ¤¬¹ñ²ñÈ¯µÄ¤ËÉ¬Í×¤Ê3Ê¬¤Î2¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°Ý¿·¤ÎÇÏ¾ì¿¹¬²þ·û¼Â¸½ËÜÉôÄ¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹ñ²ñ¤Î·ûË¡¿³ºº²ñ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡Ö¶ÛµÞ»öÂÖ¾ò¹à¤ÎµÄÏÀ¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¾òÊ¸°Æºî¤ê¤òÍ¿ÅÞ¤ÎÀÕÌ³¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£Î¾ÅÞ¤Ï¸¶Â§2½µ´Ö¤Ë1²ó¡¢¶¨µÄ²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤È¿½¤·¹ç¤ï¤»¤¿¡£