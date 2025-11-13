¥Ð¥É·§ËÜ¥Þ¥¹¥¿ー¥º »³¸ý°«¤¬¥ê¥ªÆ¼¡¦±ü¸¶´õË¾¤ËÇÔÀï¡Ö¤·¤À¤Á¤¤¡×¥Ú¥¢¤Ï¥±¥¬¤Ç´þ¸¢
3ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Î·§ËÜ¥Þ¥¹¥¿ー¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡£½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹2²óÀï¤Ë¤Ï¤³¤È¤·¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤¿ºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¤Î»³¸ý°«Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¡£Áê¼ê¤Ï¥ê¥ª¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Æ¼¥á¥À¥ë¤Î±ü¸¶´õË¾Áª¼ê¤Ç¤¹¡£»î¹ç¤Ï¼ê¤Ë´À°®¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¯Îõ¤Ê¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤Ç»³¸ýÁª¼ê¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±ü¸¶¤¬°ÕÉ½¤ò¤Ä¤¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¤Ê¤É¡¢»³¸ý¤Ï¤³¤Î¥²ー¥à¤òÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£Â³¤¯Âè2¥²ー¥à¤Ç¤â»³¸ý¤ÏÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¥¹¥È¥ìー¥ÈÉé¤±¡£2²óÀï¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³¸ý°« 0-2¡Ê19-21¡¢15-21¡Ë ±ü¸¶´õË¾
¢£»³¸ý°«Áª¼ê
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÀ¼±ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤ÇÁ°¸þ¤¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤Þ¤¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×
½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹2²óÀï¤Ç¤ÏÈ¬Âå»Ô½Ð¿È¤ÎÊ¡ÅçÍ³µª¤È¾¾ËÜËãÍ¤¤Î¥Ú¥¢¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥Ú¥¢¤ò½ª»Ï°µÅÝ¤¹¤ëÅ¸³«¤Ç¥¹¥È¥ìー¥È¾¡¤Á¡£½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»î¹ç·ë²Ì¡Û
Ê¡ÅçÍ³µª¡¦¾¾ËÜËãÍ¤ ¥Ú¥¢ 2-0¡Ê21-10¡¢21-16¡Ë¥é¥Ï¥æ¡¦¥é¥Þ¥À¥ó¥Æ¥£ ¥Ú¥¢¡Ê¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ë
½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î»ÖÅÄÀéÍÛ¡¦¸Þ½½ÍòÍ¼Ó¥Ú¥¢¤Ï10Æü¤ÎÎý½¬¤ÎºÝ¤Ë¸Þ½½ÍòÁª¼ê¤¬Éé¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤Î¥±¥¬¤Ë¤è¤ê¡¢2²óÀï¤ò´þ¸¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÖÅÄÁª¼ê¤¬¿´¶¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»ÖÅÄÀéÍÛÁª¼ê
¡Ö²ù¤¤¤¬»Ä¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¼¡¤Î»î¹ç¤Ë100¡ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬/º£ºÇÁ±¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×