大食いタレントの「もえあず」こと、もえのあずき（37）が、人生で数回しか食べたことがないという料理の“特盛り爆食チャレンジ”動画を公開した。

【映像】“女子高生みたい”な水着姿＆“特盛り爆食チャレンジ”動画

バラエティー番組や自身のYouTubeチャンネルで大食いをしているにもかかわらず、スラリとした体形を維持しているもえあず。9月7日に更新したInstagramでは、「海。たのしい夏がおわっちゃったけど、秋も冬もいっしょにいようね」とつづり、水着姿で食事を楽しむ様子や、カメラ目線でほほえむ姿を公開し、「か〜わい〜い 女子高生みたい！！」「なんで太らないんですか？」など、さまざまな反響が寄せられていた。

特盛り爆食チャレンジ 動画を公開

11月12日の投稿では、「特盛り油そば 爆食チャレンジ」とつづった動画を公開。一心不乱に食事をする様子を披露した。動画内では「じつは油そば食べるん、人生で数回目やから、おすすめのアレンジあったら教えてね」と呼びかけている。

ファンからは「食べ方綺麗で可愛いです！」「お肌ツルツル〜ビューティフル！」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）