ネコの世話をするはずが、裏社会の大事件に巻き込まれる!? オースティン・バトラー主演『コート・スティーリング』1.9公開決定
ダーレン・アロノフスキー監督が若手俳優のオースティン・バトラーを主演に迎えた映画『コート・スティーリング』（原題『Caught Stealing』）が、2026年1月9日より日本公開されることが決まった。併せて、予告編とポスターが到着した。
【動画】予測不能＆収拾不能！ 『コート・スティーリング』日本版予告
本作は、カオスが嵐を呼ぶ、アクション・クライムムービー。
舞台は1998年、ニューヨーク。メジャーリーグのドラフト候補になるほど将来有望だったものの、運命のいたずらによって夢破れた若者ハンク（オースティン・バトラー）。現在はバーテンダーとして働きながら、恋人のイヴォンヌ（ゾーイ・クラヴィッツ）と平和に暮らしていたある日、変わり者の隣人ラス（マット・スミス）から突然ネコの世話を頼まれる。親切心から引き受けたのもつかの間、街中のマフィアたちが代わる代わる彼の家へ殴り込んでは暴力に任せて脅迫してくる悪夢の日々が始まった。
やがてハンクは、自身が裏社会の大金絡みの事件に巻き込まれてしまったことを知るが、時すでに遅し。警察に助けを求めながら戦々恐々と逃げ続けていたある日、ついに大きな悲劇が起こる。理不尽な人生に堪忍袋の緒がブチギレたハンクは、一念発起して自分を巻き込んだ隣人やマフィアたちへのリベンジを決意する─。
これまで人生も野球もチャンスをつかめず、人生どん底＜コート・スティーリング＞な男は、一獲千金の大逆転＜ホームラン＞をぶっ放すことができるのか─？
先日、ソニー・ピクチャーズ映画公式SNSで突如、会場に行くまでどんな映画が上映されるか分からない“謎試写”企画の告知がなされ、「新作映画関連ではないか？」とネットユーザーによる予想合戦が白熱していた。そんな中、本日11月13日に実施された“謎試写”にて本作が日本初上映され、同時に日本公開決定が解禁となった。
タイトルの“コート・スティーリング”は「盗塁失敗」を意味する野球用語で、広い意味では「チャンスをつかもうとして失敗すること」を指す。本作の主人公はメジャーリーガーの夢に挫折し、今はいち野球ファンとなった若者だが、果たしてこのタイトルは映画の内容にどう関わっていくのだろうか？
メガホンを取ったのはダーレン・アロノフスキー。ナタリー・ポートマンがアカデミー賞主演女優賞に輝いたサイコスリラー『ブラック・スワン』で自身もアカデミー賞監督賞にノミネートされ、その後『ザ・ホエール』では同賞において主要部門2冠をもらたした名監督だ。商業的な作品からクオリティームービー、さらにはあまりの内容に日本公開が実現しなかった『マザー！』のような衝撃作まで、映画ファンから絶大な信頼を置かれる鬼才が、90年代ニューヨークの裏社会をクールに、そしてスリリングに描き切る。
主人公を演じるのは、ハリウッドの若手No.1スターのひとりであるオースティン・バトラー。『エルヴィス』でアカデミー賞主演男優賞にノミネートされ、名実ともに人気急上昇。その後は『デューン 砂の惑星 PART2』や来月公開となる『エディントンへようこそ』などの大作への参加が続く注目株だ。
共演は、主人公ハンクを手助けする刑事役にアカデミー賞女性俳優のレジーナ・キング、恋人イヴォンヌ役には『THE BATMAN-ザ・バットマン-』でキャットウーマンを務めたゾーイ・クラヴィッツ、そしてハンクの災いの発端となるアパートの隣人ラス役にマット・スミスら実力派が名を連ねている。
さらにハンクを目の敵にするマフィア陣にも豪華俳優がキャスティングされており、リーヴ・シュレイバーやヴィンセント・ドノフリオら大御所たちが抜群の安定感で脇を固める。中でも極めつけは、ブラッド・ピット主演『ブレット・トレイン』で俳優業に乗り出した、プエルトリコ出身のスーパースターで歌手のバッド・バニーことベニート・マルティネス・オカシオ。2026年NFLスーパーボウルのハーフタイムショーへの出演が決定するなど、今ますます勢いに乗っている彼がどんな新境地を見せるのか。
映画『コート・スティーリング』は、2026年1月9日より全国公開。
