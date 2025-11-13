嵐の二宮和也（42）が13日、東京・浅草寺でNetflixシリーズ「イクサガミ」（藤井道人監督）戦神祭−始め−に出席した。

作家・今村翔吾氏の同名シリーズの実写化作品。明治11年を舞台に、新政府に居場所を追われた猛者たちのもとに、莫大（ばくだい）な賞金をかけた“遊び”の誘いが届く。病の妻子のため、かつて伝説の剣客として恐れられていた嵯峨愁二郎（岡田准一）は、京都・天竜寺に集まった総勢292名の参加者に名を連ねる。そこで明かされたのは、命がけで木札を奪い合う究極のバトルロワイヤル「蠱毒」を描く。二宮は「蠱毒」の主催側で、幕開けを告げる男、槐（えんじゅ）を演じた。

出演にあたり「とにかく勘弁してくれ！ と言ったんですけど」としつつ「プロデューサー（岡田）から『どうしても出てほしい』というひと言があって、現場に行かせていただいた」と、先輩の熱烈なオファーに応えた。

キャストには東出昌大（37）染谷将太（33）吉岡里帆（32）玉木宏（45）伊藤英明（50）ら豪華メンバーがそろい、「すごい人たちばかりで、この人たちが一斉に僕の方を見て僕の話を聞くと思うと、とんでもない世界だな…と圧倒された」と話した。続けて「これだけの人が集まるのはこのチームじゃないとできない。どのカットを見ても主役しか映っていないので、ここにいられて本当に幸せだと思っています」と出演を喜んだ。

撮影中の思い出を問われると「（伊藤）英明さんはずっとほぼ裸の状態で撮っていて、寒い時期だったのにずっとほぼ裸だった」と振り返った。さらに「ほぼ裸で待っている最中に英語の勉強をしていた」と明かし、笑いを誘っていた。