俳優の宮粼秋人が１３日、都内で行われた主演舞台ワタナベエンターテインメント Ｄｉｖｅｒｓｅ Ｔｈｅａｔｅｒ 第２弾「Ｔｏｏ Ｙｏｕｎｇ」（紀伊國屋ホール、１３〜２４日）初日囲み取材に綱啓永、朝海ひかるらと出席した。

物語の舞台は新宿・歌舞伎町の一角、トー横。トー横キッズの一人であった少女が雑居ビルの屋上から飛び降りたことから始まる。

しがない興信所の調査員である本郷を演じる宮粼は「見た人に絶対に好かれるっていう自信を持ってお芝居をやってきたんですが、今回ばかりは嫌われ役かと思いつつ、それも楽しみながらやっていた」と役作りへの思いを語った。

また、同事務所の綱については「事務所に入ったときから知ってるんですけど、大人になったなって。少年が色んな経験を重ねて大人になったんだなと思った」と話しつつ、「稽古終わった後に、一緒に焼肉食べに行ったりもした。そこでは（綱が）『僕、タンがあればいいです』って、大ライスにタンをひたすら食べてて。

そこは若いなっていうか、少年のままだなと思ってちょっとほっとした」と笑った。

今回はキャスト７人の内、３人が初舞台という座組。宮粼は「本当に（初舞台の）彼らがとにかく初日からすごいたくさん稽古して、成長していく姿を目の前で横で見させてもらって、自分の初舞台の時を思い出したり。すごい初心に帰る現場になったなと思った。本当に彼らの頑張りを親心で見に来てもらえればなと思います」と座長としてあたたかく呼びかけた。