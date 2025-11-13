１３日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、高市早苗首相の国会答弁を様々に検証した。

衆院予算委員会で台湾有事について質問された際の「戦艦を使ってですね。そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると考えます」という首相の言葉、特に「戦艦」というワードについて、ＴＢＳスペシャルコメンテーターの星浩氏は「今は戦艦大和みたいな巨大な艦艇はあまりつくりませんから、ないんですよね。今は巡洋艦とかフリゲート艦という言葉になってますんで、おそらく、これは役人が考えた答弁書ではなくて、高市さんなりに自分で考えた言葉なんですけど。逆に台湾有事を含めて、この言い回しを今までしてこなかったものですから、中国から反発を受けたり、国内でもハレーションが起きてるっていうのはありますよね」と説明。

「この部分、戦艦を使って包囲された場合、アメリカなどとのトラブルになって存立危機事態になるかも知れないというのは高市さんの独自の言葉遣いですね」と続けると「これは明らかに（質問した議員が）詰めたので、それに対して高市さんが具体例として答えてしまったんですけど…。この問題は非常に微妙な問題なんですね。台湾の周辺、中国は自分たちの領土だって言ってるわけですから、そこに日本の自衛隊が存立危機事態だからって出撃することになれば、中国からの反発は避けられないってことで、実際、そういう動きになったわけですので、ここはちょっと踏み込む必要がなかったところまで踏み込んでしまったという点では、やや慎重さを欠いた答弁だったと思いますね」と話していた。